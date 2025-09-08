Türkiye
Meksika'da yük treni otobüse çarptı: En az 8 ölü, 45 yaralı
Meksika'da yük treni otobüse çarptı: En az 8 ölü, 45 yaralı
Meksika City’de bir yük treni, çift katlı bir otobüse çarptı; olayda en az 8 kişi hayatını kaybederken 45 kişi yaralandı. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
Meksika City dışında trenin otobüse çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.Meksika Eyaleti Sivil Savunma Ajansı, kazanın yaşandığı yerde yetkililerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Herradura de Plata hattına ait otobüs, çarpışma sonucu parçalanırken, firma henüz açıklama yapmadı.Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detay verilmezken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, otobüsün yoğun trafikte tren raylarını yavaşça geçtiği sırada hızla gelen trenin otobüse çarptığı görüldü.Kazada 45 kişi hastaneye kaldırılırken, yetkililer kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.
Meksika City’de bir yük treni, çift katlı bir otobüse çarptı; olayda en az 8 kişi hayatını kaybederken 45 kişi yaralandı.
Meksika City dışında trenin otobüse çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Eyaleti Sivil Savunma Ajansı, kazanın yaşandığı yerde yetkililerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Herradura de Plata hattına ait otobüs, çarpışma sonucu parçalanırken, firma henüz açıklama yapmadı.
Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detay verilmezken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, otobüsün yoğun trafikte tren raylarını yavaşça geçtiği sırada hızla gelen trenin otobüse çarptığı görüldü.
Kazada 45 kişi hastaneye kaldırılırken, yetkililer kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.
