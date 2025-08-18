i̇stanbul'da otobüs devrildi: i̇lk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Türkiye
TÜRKİYE
İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan şehirler arası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. En az 15 kişi de yaralı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
i̇stanbul
kuzey marmara otoyolu
07:49 18.08.2025 (güncellendi: 08:17 18.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan şehirler arası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. En az 15 kişi de yaralı.
