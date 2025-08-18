https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/istanbulda-otobus-devrildi-ilk-belirlemelere-gore-3-kisi-hayatini-kaybetti-cok-sayida-yarali-var-1098657273.html
İstanbul'da otobüs devrildi: İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
İstanbul'da otobüs devrildi: İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan şehirler arası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. En az 15 kişi de yaralı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T07:49+0300
2025-08-18T07:49+0300
2025-08-18T08:17+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/i/logo/logo-social.png
türki̇ye
i̇stanbul
kuzey marmara otoyolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul'da otobüs devrildi: i̇lk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
i̇stanbul'da otobüs devrildi: i̇lk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
İstanbul'da otobüs devrildi: İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
07:49 18.08.2025 (güncellendi: 08:17 18.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan şehirler arası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. En az 15 kişi de yaralı.