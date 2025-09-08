https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/bati-basini-arastirdi-ukrayna-ordusu-saflarinda-kac-abdlinin-oldugu-ogrenildi-1099198078.html
Batı basını araştırdı: Ukrayna ordusu saflarında kaç ABD’linin öldüğü öğrenildi
Batı basını araştırdı: Ukrayna ordusu saflarında kaç ABD’linin öldüğü öğrenildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu saflarında savaşan 90’dan fazla ABD vatandaşının öldürüldüğü belirtildi. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T14:37+0300
2025-09-08T14:37+0300
2025-09-08T14:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
new york times
paralı asker
yabancı militan
rusya
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099197911_0:119:1019:692_1920x0_80_0_0_0d028f5845bf8e01adfdafee9d8e2fa4.jpg
The New York Times gazetesi, Kiev’deki Ukrayna Tarih Müzesi’nden elde ettiği bilgileri paylaştı.Ukrayna’ya 2022’den bu yana giden ABD’li paralı asker sayısının bin ilâ birkaç bin arasında olduğu ifade edilen haberde, zamanla, bu paralı askerler arasında askeri deneyimi olmayanların, yaşça daha büyük olanların ve yaş veya yaralanmalar nedeniyle ABD'de kariyer yapamayan gazilerinin oranının arttığı aktarıldı.Haberde, “Ukrayna'daki çatışmalarda en az 92 Amerikalı öldü” ifadesi kullanıldı.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus birliklerinin Ukrayna genelinde onları yok etmeye devam edeceğini defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, birçok ülkenin paralı asker kisvesi altında Ukrayna'ya askeri personel gönderdiğine dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1099192999.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099197911_0:23:1019:787_1920x0_80_0_0_3b744f7e13a784e336712cfc4354d5ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ukrayna, new york times, paralı asker, yabancı militan, rusya, rusya savunma bakanlığı
abd, ukrayna, new york times, paralı asker, yabancı militan, rusya, rusya savunma bakanlığı
Batı basını araştırdı: Ukrayna ordusu saflarında kaç ABD’linin öldüğü öğrenildi
Ukrayna ordusu saflarında savaşan 90’dan fazla ABD vatandaşının öldürüldüğü belirtildi.
The New York Times gazetesi, Kiev’deki Ukrayna Tarih Müzesi’nden elde ettiği bilgileri paylaştı.
Ukrayna’ya 2022’den bu yana giden ABD’li paralı asker sayısının bin ilâ birkaç bin arasında olduğu ifade edilen haberde, zamanla, bu paralı askerler arasında askeri deneyimi olmayanların, yaşça daha büyük olanların ve yaş veya yaralanmalar nedeniyle ABD'de kariyer yapamayan gazilerinin oranının arttığı aktarıldı.
Haberde, “Ukrayna'daki çatışmalarda en az 92 Amerikalı öldü” ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus birliklerinin Ukrayna genelinde onları yok etmeye devam edeceğini defalarca dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, birçok ülkenin paralı asker kisvesi altında Ukrayna'ya askeri personel gönderdiğine dikkat çekmişti.