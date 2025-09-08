Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Batı basını araştırdı: Ukrayna ordusu saflarında kaç ABD'linin öldüğü öğrenildi
Batı basını araştırdı: Ukrayna ordusu saflarında kaç ABD’linin öldüğü öğrenildi
Ukrayna ordusu saflarında savaşan 90'dan fazla ABD vatandaşının öldürüldüğü belirtildi.
The New York Times gazetesi, Kiev’deki Ukrayna Tarih Müzesi’nden elde ettiği bilgileri paylaştı.Ukrayna’ya 2022’den bu yana giden ABD’li paralı asker sayısının bin ilâ birkaç bin arasında olduğu ifade edilen haberde, zamanla, bu paralı askerler arasında askeri deneyimi olmayanların, yaşça daha büyük olanların ve yaş veya yaralanmalar nedeniyle ABD'de kariyer yapamayan gazilerinin oranının arttığı aktarıldı.Haberde, “Ukrayna'daki çatışmalarda en az 92 Amerikalı öldü” ifadesi kullanıldı.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus birliklerinin Ukrayna genelinde onları yok etmeye devam edeceğini defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, birçok ülkenin paralı asker kisvesi altında Ukrayna'ya askeri personel gönderdiğine dikkat çekmişti.
Ukrayna ordusu saflarında savaşan 90’dan fazla ABD vatandaşının öldürüldüğü belirtildi.
The New York Times gazetesi, Kiev’deki Ukrayna Tarih Müzesi’nden elde ettiği bilgileri paylaştı.
Ukrayna’ya 2022’den bu yana giden ABD’li paralı asker sayısının bin ilâ birkaç bin arasında olduğu ifade edilen haberde, zamanla, bu paralı askerler arasında askeri deneyimi olmayanların, yaşça daha büyük olanların ve yaş veya yaralanmalar nedeniyle ABD'de kariyer yapamayan gazilerinin oranının arttığı aktarıldı.
Haberde, “Ukrayna'daki çatışmalarda en az 92 Amerikalı öldü” ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus birliklerinin Ukrayna genelinde onları yok etmeye devam edeceğini defalarca dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, birçok ülkenin paralı asker kisvesi altında Ukrayna'ya askeri personel gönderdiğine dikkat çekmişti.
