https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/zaharova-yeni-teknolojiler-karsisinda-bati-asyanin-yukselisini-engelleyemiyor-1099114605.html
Zaharova: Yeni teknolojiler karşısında Batı, Asya’nın yükselişini engelleyemiyor
Zaharova: Yeni teknolojiler karşısında Batı, Asya’nın yükselişini engelleyemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen 'Dünyaya Açılan Kapı Asya... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T19:28+0300
2025-09-04T19:28+0300
2025-09-04T19:29+0300
dünya
asya
vladivostok
batı asya
doğu ekonomik forumu
mariya zaharova
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099043565_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_de25c3b8add45bd3883d6df73b3f450d.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Doğu Ekonomik Forumu’nda Asya’nın küresel bilgi ve iletişim alanında büyük etkiye sahip olduğunu açıkladı.Zaharova, bu durumun yalnızca medya alanındaki eğilimleri değil, aynı zamanda Asya’nın siyasi, ekonomik ve medeniyet gücü merkezlerinden biri olarak giderek güçlenmesini de yansıttığını söyledi. 'Dünyaya Açılan Kapı Asya: Küresel Medya Alanında Asya’nın Rolü' başlıklı oturumda Rusya ve Asya’nın küresel bilgi alanındaki yeri, medya iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin geleceği ele alındı. Batı’nın Asya’nın güçlenmesini doğrudan bir tehdit olarak gördüğünü vurgulayan Zaharova şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/putin-cinin-rus-vatandaslari-icin-uyguladigi-vizesiz-rejime-rusya-da-ayni-sekilde-karsilik-verecek-1099114164.html
asya
vladivostok
batı asya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099043565_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_e53b971a1dfdd13474ea09999173d59b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya, vladivostok, batı asya, doğu ekonomik forumu, mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı
asya, vladivostok, batı asya, doğu ekonomik forumu, mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı
Zaharova: Yeni teknolojiler karşısında Batı, Asya’nın yükselişini engelleyemiyor
19:28 04.09.2025 (güncellendi: 19:29 04.09.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen 'Dünyaya Açılan Kapı Asya: Küresel Medya Alanında Asya’nın Rolü' başlıklı oturumda yaptığı açıklamada, Asya kıtasının küresel bilgi ve iletişim alanı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Doğu Ekonomik Forumu’nda Asya’nın küresel bilgi ve iletişim alanında büyük etkiye sahip olduğunu açıkladı.
Zaharova, bu durumun yalnızca medya alanındaki eğilimleri değil, aynı zamanda Asya’nın siyasi, ekonomik ve medeniyet gücü merkezlerinden biri olarak giderek güçlenmesini de yansıttığını söyledi.
'Dünyaya Açılan Kapı Asya: Küresel Medya Alanında Asya’nın Rolü' başlıklı oturumda Rusya ve Asya’nın küresel bilgi alanındaki yeri, medya iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin geleceği ele alındı.
Batı’nın Asya’nın güçlenmesini doğrudan bir tehdit olarak gördüğünü vurgulayan Zaharova şöyle konuştu:
Brüksel’de ve diğer Batı başkentlerinde, bölgemizin medya potansiyelinin gelişimini kendi geçmişteki hakimiyetlerine karşı bir tehdit olarak görüyorlar. Geleneksel medyada hala üstün konumdalar, ancak yeni teknolojiler karşısında aynı hızda ilerleyemiyorlar. Bu nedenle buna klasik neo-sömürgeci bir bakış açısıyla sert şekilde karşı çıkmaya çalışıyorlar.