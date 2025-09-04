https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/zaharova-yeni-teknolojiler-karsisinda-bati-asyanin-yukselisini-engelleyemiyor-1099114605.html

Zaharova: Yeni teknolojiler karşısında Batı, Asya’nın yükselişini engelleyemiyor

Zaharova: Yeni teknolojiler karşısında Batı, Asya’nın yükselişini engelleyemiyor

04.09.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Doğu Ekonomik Forumu’nda Asya’nın küresel bilgi ve iletişim alanında büyük etkiye sahip olduğunu açıkladı.Zaharova, bu durumun yalnızca medya alanındaki eğilimleri değil, aynı zamanda Asya’nın siyasi, ekonomik ve medeniyet gücü merkezlerinden biri olarak giderek güçlenmesini de yansıttığını söyledi. 'Dünyaya Açılan Kapı Asya: Küresel Medya Alanında Asya’nın Rolü' başlıklı oturumda Rusya ve Asya’nın küresel bilgi alanındaki yeri, medya iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin geleceği ele alındı. Batı’nın Asya’nın güçlenmesini doğrudan bir tehdit olarak gördüğünü vurgulayan Zaharova şöyle konuştu:

