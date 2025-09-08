Türkiye
İZSU duyurdu: İzmir’de su kesintileri 2 günde bir yapılacak
İZSU duyurdu: İzmir’de su kesintileri 2 günde bir yapılacak
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde uygulanan planlı su kesintilerinin 9 Eylül’den itibaren 3 günde bir yerine 2 günde bir yapılacağını... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T21:02+0300
2025-09-08T21:02+0300
İzmir’de merkez ilçelerde uygulanan planlı su kesintileri, 9 Eylül’den itibaren 3 günde bir yerine 2 günde bir yapılacak.İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kesintilerin 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacağını ve su tüketim verileri doğrultusunda planın güncellendiğini açıkladı. Yeni uygulama kapsamında kent, iki bölgeye ayrıldı. Birinci bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir ilçeleri yer alırken, Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ise ikinci bölgeyi oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/izmirde-10-agustos-su-kesintisi-yapilacak-ilceler-ve-mahalleler-1098474694.html
2025
Sputnik Türkiye
21:02 08.09.2025
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde uygulanan planlı su kesintilerinin 9 Eylül’den itibaren 3 günde bir yerine 2 günde bir yapılacağını duyurdu.
İzmir’de merkez ilçelerde uygulanan planlı su kesintileri, 9 Eylül’den itibaren 3 günde bir yerine 2 günde bir yapılacak.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kesintilerin 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacağını ve su tüketim verileri doğrultusunda planın güncellendiğini açıkladı. Yeni uygulama kapsamında kent, iki bölgeye ayrıldı.
Birinci bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir ilçeleri yer alırken, Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ise ikinci bölgeyi oluşturdu.
