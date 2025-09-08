https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/izsu-duyurdu-izmirde-su-kesintileri-2-gunde-bir-yapilacak-1099204281.html
İZSU duyurdu: İzmir’de su kesintileri 2 günde bir yapılacak
İZSU duyurdu: İzmir’de su kesintileri 2 günde bir yapılacak
Sputnik Türkiye
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde uygulanan planlı su kesintilerinin 9 Eylül’den itibaren 3 günde bir yerine 2 günde bir yapılacağını... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T21:02+0300
2025-09-08T21:02+0300
2025-09-08T21:02+0300
türki̇ye
türkiye
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
İzmir’de merkez ilçelerde uygulanan planlı su kesintileri, 9 Eylül’den itibaren 3 günde bir yerine 2 günde bir yapılacak.İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kesintilerin 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacağını ve su tüketim verileri doğrultusunda planın güncellendiğini açıkladı. Yeni uygulama kapsamında kent, iki bölgeye ayrıldı. Birinci bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir ilçeleri yer alırken, Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ise ikinci bölgeyi oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/izmirde-10-agustos-su-kesintisi-yapilacak-ilceler-ve-mahalleler-1098474694.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_0d8a9385db5dca9ed452d6ebd6d2e1ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği
türkiye, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği
İZSU duyurdu: İzmir’de su kesintileri 2 günde bir yapılacak
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde uygulanan planlı su kesintilerinin 9 Eylül’den itibaren 3 günde bir yerine 2 günde bir yapılacağını duyurdu.
İzmir’de merkez ilçelerde uygulanan planlı su kesintileri, 9 Eylül’den itibaren 3 günde bir yerine 2 günde bir yapılacak.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kesintilerin 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacağını ve su tüketim verileri doğrultusunda planın güncellendiğini açıkladı. Yeni uygulama kapsamında kent, iki bölgeye ayrıldı.
Birinci bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir ilçeleri yer alırken, Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ise ikinci bölgeyi oluşturdu.