İzmir'de 10 Ağustos'ta su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler: 13 saatlik su kesintisi
İzmir'de 10 Ağustos'ta su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler: 13 saatlik su kesintisi
İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi sonrası başlayan su sıkıntısına dönüşümlü su kesintisi planlaması yapıldı. İZSU, beş bölgeye bölünen... 10.08.2025, Sputnik Türkiye
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 10 Ağustos'ta hangi mahallelere su verilemeyeceğini açıkladı.İzmir'de su kesintisiFoça'da su kesintisi: 6 saat sürdüİzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, pompa revizyonunun yapılması sebebiyle Foça'da 10 Ağustos'ta 00.00-06.00 arasında 6 saat su kesintisi olacağı belirtildi.Kesintiden dolayı Mustafa Kemal Atatürk ile Fevzi Çakmak mahallelerindeki Yeni Foça Merkez-Narezen mevkisine su verilemeyeceği kaydedildi.06 – 21 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak su kesinti programı şu şekilde belirlendi:Kesintiler, 5 bölge halinde planlandı; altyapı durumu, şebeke bağlantıları ve tüketim yoğunluğu dikkate alınarak belirlendi.Bölge 1İlçeler: Bayraklı, Konak, GaziemirKesinti Günleri ve Saatleri:06 Ağustos Çarşamba 23:00 – 07 Ağustos Perşembe 05:0011 Ağustos Pazartesi 23:00 – 12 Ağustos Salı 05:0016 Ağustos Cumartesi 23:00 – 17 Ağustos Pazar 05:00Mahalleler:Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, YamanlarKonak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, ZeybekGaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, ZaferBölge 2İlçeler: Karşıyaka, ÇiğliKesinti Günleri ve Saatleri:07 Ağustos Perşembe 23:00 – 08 Ağustos Cuma 05:0012 Ağustos Salı 23:00 – 13 Ağustos Çarşamba 05:0017 Ağustos Pazar 23:00 – 18 Ağustos Pazartesi 05:00Mahalleler:Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, YalıÇiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, YeniBölge 3İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy)Kesinti Günleri ve Saatleri:08 Ağustos Cuma 23:00 – 09 Ağustos Cumartesi 05:0013 Ağustos Çarşamba 23:00 – 14 Ağustos Perşembe 05:0018 Ağustos Pazartesi 23:00 – 19 Ağustos Salı 05:00Mahalleler:Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, ZaferKarabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı ŞerafettinBornova: GökdereKarşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde HanımBölge 4İlçeler: Bornova, Bayraklı, Altındağ, PınarbaşıKesinti Günleri ve Saatleri:09 Ağustos Cumartesi 23:00 – 10 Ağustos Pazar 05:0014 Ağustos Perşembe 23:00 – 15 Ağustos Cuma 05:0019 Ağustos Salı 23:00 – 20 Ağustos Çarşamba 05:00Mahalleler:Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, OsmangaziBornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, ZaferBölge 5İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar (kısmen)Kesinti Günleri ve Saatleri:10 Ağustos Pazar 23:00 – 11 Ağustos Pazartesi 05:0015 Ağustos Cuma 23:00 – 16 Ağustos Cumartesi 05:0020 Ağustos Çarşamba 23:00 – 21 Ağustos Perşembe 05:00Mahalleler:Balçova: Bahçelerarası, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik, Çetin EmeçNarlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, YenikaleGüzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, YelkiKonak: Altıntaş, Göztepe (kısmen), İsmetpaşa, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Tınaztepe, Süvari, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Bozkurt, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güneşli, Güney, Güngör, Güzelyalı, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Mecidiye, Mehmet Ali Akman, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Turgut Reis, Tuzcu, Türkyılmaz, Uğur, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, ZeytinlikKarabağlar: Adnan Süvari, Aşık Veysel, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Vatan, Üçkuyular
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 10 Ağustos'ta hangi mahallelere su verilemeyeceğini açıkladı.
İzmir'de 10 Ağustos su kesintileri
BAYINDIRHACI
BEŞİR, YENİCE
10.08.2025 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA
GÖKDERE
10.08.2025 saat 07:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BUCAADATEPE,
ATATÜRK, BUCA KOOP, KAYNAKLAR MERKEZ, KURUÇEŞME, YAYLACIK, YILDIZ, YILDIZLAR, ZAFER, 29 EKİM
10.08.2025 saat 07:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
BİRGİ
09.08.2025 saat 21:02 ile 10.08.2025 saat 10:00 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK, TURABİYE
09.08.2025 saat 20:00 ile 23:59 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
URLA
KALABAK
10.08.2025 saat 09:08 ile 12:09 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA
İÇMELER
10.08.2025 saat 09:07 ile 12:07 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Foça'da su kesintisi: 6 saat sürdü
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, pompa revizyonunun yapılması sebebiyle Foça'da 10 Ağustos'ta 00.00-06.00 arasında 6 saat su kesintisi olacağı belirtildi.
Kesintiden dolayı Mustafa Kemal Atatürk ile Fevzi Çakmak mahallelerindeki Yeni Foça Merkez-Narezen mevkisine su verilemeyeceği kaydedildi.
06 – 21 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak su kesinti programı şu şekilde belirlendi:
Kesintiler, 5 bölge halinde planlandı; altyapı durumu, şebeke bağlantıları ve tüketim yoğunluğu dikkate alınarak belirlendi.
İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir
Kesinti Günleri ve Saatleri:
06 Ağustos Çarşamba 23:00 – 07 Ağustos Perşembe 05:00
11 Ağustos Pazartesi 23:00 – 12 Ağustos Salı 05:00
16 Ağustos Cumartesi 23:00 – 17 Ağustos Pazar 05:00
Mahalleler:
Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar
Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek
Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer
İlçeler: Karşıyaka, Çiğli
Kesinti Günleri ve Saatleri:
07 Ağustos Perşembe 23:00 – 08 Ağustos Cuma 05:00
12 Ağustos Salı 23:00 – 13 Ağustos Çarşamba 05:00
17 Ağustos Pazar 23:00 – 18 Ağustos Pazartesi 05:00
Mahalleler:
Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı
Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, Yeni
İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy)
Kesinti Günleri ve Saatleri:
08 Ağustos Cuma 23:00 – 09 Ağustos Cumartesi 05:00
13 Ağustos Çarşamba 23:00 – 14 Ağustos Perşembe 05:00
18 Ağustos Pazartesi 23:00 – 19 Ağustos Salı 05:00
Mahalleler:
Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer
Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
Bornova: Gökdere
Karşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım
İlçeler: Bornova, Bayraklı, Altındağ, Pınarbaşı
Kesinti Günleri ve Saatleri:
09 Ağustos Cumartesi 23:00 – 10 Ağustos Pazar 05:00
14 Ağustos Perşembe 23:00 – 15 Ağustos Cuma 05:00
19 Ağustos Salı 23:00 – 20 Ağustos Çarşamba 05:00
Mahalleler:
Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi
Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer
İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar (kısmen)
Kesinti Günleri ve Saatleri:
10 Ağustos Pazar 23:00 – 11 Ağustos Pazartesi 05:00
15 Ağustos Cuma 23:00 – 16 Ağustos Cumartesi 05:00
20 Ağustos Çarşamba 23:00 – 21 Ağustos Perşembe 05:00
Mahalleler:
Balçova: Bahçelerarası, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik, Çetin Emeç
Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale
Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki
Konak: Altıntaş, Göztepe (kısmen), İsmetpaşa, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Tınaztepe, Süvari, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Bozkurt, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güneşli, Güney, Güngör, Güzelyalı, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Mecidiye, Mehmet Ali Akman, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Turgut Reis, Tuzcu, Türkyılmaz, Uğur, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeytinlik
Karabağlar: Adnan Süvari, Aşık Veysel, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Vatan, Üçkuyular