https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/chp-istanbul-binasinda-gergin-bekleyis-gursel-tekinden-yeni-aciklama-beni-il-binamiza-sokmayacak-1099182869.html

CHP İstanbul binasında gergin bekleyiş, Gürsel Tekin'den yeni açıklama: 'Beni il binamıza sokmayacak babayiğit yoktur'

CHP İstanbul binasında gergin bekleyiş, Gürsel Tekin'den yeni açıklama: 'Beni il binamıza sokmayacak babayiğit yoktur'

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından il başkanlığına atanan Gürsel Tekin’in bugün binaya gideceğini açıklaması üzerine... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T09:02+0300

2025-09-08T09:02+0300

2025-09-08T10:20+0300

türki̇ye

gürsel tekin

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kayyum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099061301_0:222:2849:1825_1920x0_80_0_0_7f63c18ab2ab24d1f931998dce1c3e6f.jpg

CHP İstanbul İl Kongresi, geçen günlerde mahkeme kararıyla iptal edildi. Kongrenin ardından görevlendirilen Gürsel Tekin, il binasına gideceğini duyurdu. Bunun üzerine partililer, dün akşamdan itibaren CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı.Polis çevrede güvenlik önlemi aldıYoğun katılımın beklendiği açıklama öncesi, İstanbul Valiliği karar aldı. Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde gösteri ve yürüyüşler yasaklandı. CHP binası çevresinde polis önlemleri artırılırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bölgede partililer ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.Gürsel Tekin’den yeni açıklamaBugün saat 12.00’de binaya gideceğini açıklayan Gürsel Tekin, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu.Tekin, bugün İstanbul il binasına gitmeden önce basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Tekin, “Parti binasındaki arkadaşlarımızla kucaklaşmaya gidiyorum. YSK’nın kararı bizi çağrı heyeti olarak da meşrulaştırmıştır. İlçelerimiz doğası gereği bize başvuracaklar. Parti yöneticilerinin bilmesi gereken görevimiz budur” dedi.'CHP ilkelerine bağlı kalacağız'Tekin, parti içi tartışmalara da değinerek, “Öfkeyle bazı arkadaşlarımızın gereksiz laflar etmesi partiye çok zarar veriyor. CHP ilkeleri, tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ben genel başkandan randevu istemiştim ama cevap gelmedi. Oysa görüşme olsaydı işler bu hale gelmezdi” ifadelerini kullandı.'Çatışmaya gitmiyoruz'CHP’li Tekin, amaçlarının gerginliği tırmandırmak olmadığını belirtti:“Bizleri il binasına sokmamak için arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanabilir. Çatışmaya girecek durumda değiliz. Biz görevimizi yapacağız. Binaya saat 12.00’de gideceğiz.”'Baba evine girmeme kimse engel olamaz'Tekin, engelleme ihtimaline ilişkin soruya ise net yanıt verdi:“Baba evine girmeme kimse engel olamaz, olmamalı. Beni il binamıza sokmayacak babayiğit de yoktur. Kim sokmayacakmış görelim. Amacım partimizi bu süreçten bir an önce kurtarmaktır.”

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürsel tekin, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kayyum