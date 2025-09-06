https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/iran-disileri-bakani-arakci-abd-ile-nukleer-konusunda-arabulucular-araciligiyla-diyalogu-1099166249.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile nükleer konusunda arabulucular aracılığıyla diyaloğu sürdürüyoruz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile nükleer konusunda arabulucular aracılığıyla diyaloğu sürdürüyoruz
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahra'nın haklarına riayet edilmesi ve çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek ABD ile nükleer konusunda... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T21:45+0300
2025-09-06T21:45+0300
2025-09-06T21:56+0300
poli̇ti̇ka
abbas arakçi
abd
i̇ran
tahran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/12/1096317612_0:0:2550:1435_1920x0_80_0_0_83899c1def2e51854e44ba458ec8dad1.jpg
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ve Washington'un nükleer program etrafındaki krizin çözümüne yönelik olarak arabulucular üzerinden mesaj alışverişinde bulunmaya devam ettiğini duyurdu.Arakçi müzakerelere eski şartlarla dönmeyeceklerini belirterek mevcut durum sebebiyle yeni çerçevelerin belirlenmesi gerektiğini belirtti.Arakçi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:İran ile Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa arasında, BM Güvenlik Konseyi'nin İran karşıtı yaptırımlarını yeniden devreye sokma girişimleri hakkında da görüşmelerin sürdüğü belirten Arakçi, “Üç Avrupa ülkesi büyük bir hata yaptı ve snapback mekanizmasına başvurdu. Aslında işler daha da karmaşıklaştı. Görüşmeler sürüyor ve umarım karşılıklı anlayışa ulaşırız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/iran-her-zaman-savasa-hazir-olmaliyiz-1099164826.html
abd
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/12/1096317612_0:0:2268:1700_1920x0_80_0_0_e013bd00068a8a3db093f3361d26de6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abbas arakçi, abd, i̇ran, tahran
abbas arakçi, abd, i̇ran, tahran
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile nükleer konusunda arabulucular aracılığıyla diyaloğu sürdürüyoruz
21:45 06.09.2025 (güncellendi: 21:56 06.09.2025)
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahra'nın haklarına riayet edilmesi ve çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek ABD ile nükleer konusunda arabulucular aracılığıyla diyaloğu sürdürdüklerini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ve Washington'un nükleer program etrafındaki krizin çözümüne yönelik olarak arabulucular üzerinden mesaj alışverişinde bulunmaya devam ettiğini duyurdu.
Arakçi müzakerelere eski şartlarla dönmeyeceklerini belirterek mevcut durum sebebiyle yeni çerçevelerin belirlenmesi gerektiğini belirtti.
Arakçi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
ABD ile diyalog arabulucular üzerinden devam ediyor. Amerikalılar karşılıklı saygıya dayalı görüşmelere hazır oldukları gün, biz de tam anlamıyla hazır olacağız. Haklarımıza riayet edilmeli ve çıkarlarımıza saygı gösterilmelidir.
İran ile Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa arasında, BM Güvenlik Konseyi'nin İran karşıtı yaptırımlarını yeniden devreye sokma girişimleri hakkında da görüşmelerin sürdüğü belirten Arakçi, “Üç Avrupa ülkesi büyük bir hata yaptı ve snapback mekanizmasına başvurdu. Aslında işler daha da karmaşıklaştı. Görüşmeler sürüyor ve umarım karşılıklı anlayışa ulaşırız” dedi.