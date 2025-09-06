https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/iran-disileri-bakani-arakci-abd-ile-nukleer-konusunda-arabulucular-araciligiyla-diyalogu-1099166249.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile nükleer konusunda arabulucular aracılığıyla diyaloğu sürdürüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile nükleer konusunda arabulucular aracılığıyla diyaloğu sürdürüyoruz

06.09.2025

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ve Washington'un nükleer program etrafındaki krizin çözümüne yönelik olarak arabulucular üzerinden mesaj alışverişinde bulunmaya devam ettiğini duyurdu.Arakçi müzakerelere eski şartlarla dönmeyeceklerini belirterek mevcut durum sebebiyle yeni çerçevelerin belirlenmesi gerektiğini belirtti.Arakçi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:İran ile Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa arasında, BM Güvenlik Konseyi'nin İran karşıtı yaptırımlarını yeniden devreye sokma girişimleri hakkında da görüşmelerin sürdüğü belirten Arakçi, “Üç Avrupa ülkesi büyük bir hata yaptı ve snapback mekanizmasına başvurdu. Aslında işler daha da karmaşıklaştı. Görüşmeler sürüyor ve umarım karşılıklı anlayışa ulaşırız” dedi.

