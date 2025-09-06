Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile nükleer konusunda arabulucular aracılığıyla diyaloğu sürdürüyoruz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile nükleer konusunda arabulucular aracılığıyla diyaloğu sürdürüyoruz
06.09.2025
İran ile Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa arasında, BM Güvenlik Konseyi'nin İran karşıtı yaptırımlarını yeniden devreye sokma girişimleri hakkında da görüşmelerin sürdüğü belirten Arakçi, "Üç Avrupa ülkesi büyük bir hata yaptı ve snapback mekanizmasına başvurdu. Aslında işler daha da karmaşıklaştı. Görüşmeler sürüyor ve umarım karşılıklı anlayışa ulaşırız" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile nükleer konusunda arabulucular aracılığıyla diyaloğu sürdürüyoruz

21:45 06.09.2025 (güncellendi: 21:56 06.09.2025)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahra'nın haklarına riayet edilmesi ve çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek ABD ile nükleer konusunda arabulucular aracılığıyla diyaloğu sürdürdüklerini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ve Washington'un nükleer program etrafındaki krizin çözümüne yönelik olarak arabulucular üzerinden mesaj alışverişinde bulunmaya devam ettiğini duyurdu.
Arakçi müzakerelere eski şartlarla dönmeyeceklerini belirterek mevcut durum sebebiyle yeni çerçevelerin belirlenmesi gerektiğini belirtti.
Arakçi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
ABD ile diyalog arabulucular üzerinden devam ediyor. Amerikalılar karşılıklı saygıya dayalı görüşmelere hazır oldukları gün, biz de tam anlamıyla hazır olacağız. Haklarımıza riayet edilmeli ve çıkarlarımıza saygı gösterilmelidir.
İran ile Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa arasında, BM Güvenlik Konseyi'nin İran karşıtı yaptırımlarını yeniden devreye sokma girişimleri hakkında da görüşmelerin sürdüğü belirten Arakçi, “Üç Avrupa ülkesi büyük bir hata yaptı ve snapback mekanizmasına başvurdu. Aslında işler daha da karmaşıklaştı. Görüşmeler sürüyor ve umarım karşılıklı anlayışa ulaşırız” dedi.
