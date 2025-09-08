Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/heathrow-havalimaninda-kimyasal-panigi-21-kisi-rahatsizlandi-1099206310.html
Heathrow Havalimanı’nda kimyasal paniği: 21 kişi rahatsızlandı
Heathrow Havalimanı’nda kimyasal paniği: 21 kişi rahatsızlandı
Sputnik Türkiye
Londra’daki Heathrow Havalimanı’nın Terminal 4 bölümü, gizemli bir kimyasal madde şüphesi üzerine tahliye edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 21... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T23:18+0300
2025-09-08T23:18+0300
dünya
heathrow havalimanı
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak bileti
kimyasal
kimyasal saldırı
kimyasal atık
kimyasal sızıntı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099206139_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_9f0b633c098d17d7885664912abe00a6.jpg
Heathrow Havalimanı’nda yaşanan gizemli bir 'kimyasal madde olayı' nedeniyle Terminal 4 yaklaşık üç saatliğine kapatıldı.İngiliz polisi, 21 kişinin rahatsızlandığını ancak olay yerinde yapılan incelemelerde herhangi bir zararlı maddeye rastlanılmadığını açıkladı. Yetkililer, durumun kitlesel bir panik havasından kaynaklandığını belirtti.Havalimanı yönetimi, Terminal 4’ün yeniden açıldığını ve uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/sam-uluslararasi-havalimani-yakinlarinda-patlama-yetkililerden-aciklama-geldi-1099070771.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099206139_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_12bf37c1a52be3e403958752a667c869.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
heathrow havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, kimyasal, kimyasal saldırı, kimyasal atık, kimyasal sızıntı, kimyasal madde
heathrow havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, kimyasal, kimyasal saldırı, kimyasal atık, kimyasal sızıntı, kimyasal madde

Heathrow Havalimanı’nda kimyasal paniği: 21 kişi rahatsızlandı

23:18 08.09.2025
© AP PhotoHeathrow Havalimanı
Heathrow Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
© AP Photo
Abone ol
Londra’daki Heathrow Havalimanı’nın Terminal 4 bölümü, gizemli bir kimyasal madde şüphesi üzerine tahliye edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 21 kişinin rahatsızlandığı, bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Heathrow Havalimanı’nda yaşanan gizemli bir 'kimyasal madde olayı' nedeniyle Terminal 4 yaklaşık üç saatliğine kapatıldı.
İngiliz polisi, 21 kişinin rahatsızlandığını ancak olay yerinde yapılan incelemelerde herhangi bir zararlı maddeye rastlanılmadığını açıkladı. Yetkililer, durumun kitlesel bir panik havasından kaynaklandığını belirtti.
Havalimanı yönetimi, Terminal 4’ün yeniden açıldığını ve uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.
Şam'daki askeri üste savaş kalıntılarının imhası sırasında patlama yaşandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
DÜNYA
Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama: Yetkililerden açıklama geldi
3 Eylül, 15:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала