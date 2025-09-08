https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/heathrow-havalimaninda-kimyasal-panigi-21-kisi-rahatsizlandi-1099206310.html
Heathrow Havalimanı’nda kimyasal paniği: 21 kişi rahatsızlandı
Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın Terminal 4 bölümü, gizemli bir kimyasal madde şüphesi üzerine tahliye edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 21...
Heathrow Havalimanı’nda yaşanan gizemli bir 'kimyasal madde olayı' nedeniyle Terminal 4 yaklaşık üç saatliğine kapatıldı.İngiliz polisi, 21 kişinin rahatsızlandığını ancak olay yerinde yapılan incelemelerde herhangi bir zararlı maddeye rastlanılmadığını açıkladı. Yetkililer, durumun kitlesel bir panik havasından kaynaklandığını belirtti.Havalimanı yönetimi, Terminal 4’ün yeniden açıldığını ve uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.
Heathrow Havalimanı’nda yaşanan gizemli bir 'kimyasal madde olayı' nedeniyle Terminal 4 yaklaşık üç saatliğine kapatıldı.
İngiliz polisi, 21 kişinin rahatsızlandığını ancak olay yerinde yapılan incelemelerde herhangi bir zararlı maddeye rastlanılmadığını açıkladı. Yetkililer, durumun kitlesel bir panik havasından kaynaklandığını belirtti.
Havalimanı yönetimi, Terminal 4’ün yeniden açıldığını ve uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.