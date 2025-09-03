https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/sam-uluslararasi-havalimani-yakinlarinda-patlama-yetkililerden-aciklama-geldi-1099070771.html
Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama: Yetkililerden açıklama geldi
Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama: Yetkililerden açıklama geldi
Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan askeri üste patlama meydana gelmesinin ardından, Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, patlamanın savaş... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan bir askeri üste patlama meydana geldiğini belirtti. Haberde, patlamanın savaş kalıntılarının imhası sırasında meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan askeri üste patlama meydana gelmesinin ardından, Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, patlamanın savaş kalıntıları imhası sırasında meydana geldiğini ve havalimanından 20 kilometreden fazla uzaklıkta olduğunu belirtti. Havalimanında uçuşların normal bir şekilde devam ettiği aktarıldı.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan bir askeri üste patlama meydana geldiğini belirtti. Haberde, patlamanın savaş kalıntılarının imhası sırasında meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kısa süre önce Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında duyulan patlama sesleri, savaş kalıntılarının imhası nedeniyle meydana gelmiştir. Söz konusu patlama havalimanından 20 kilometreden fazla uzaklıktaki bir bölgede gerçekleşmiştir. Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki durumun tamamen güvenli olduğunu ve hava trafiğinin herhangi bir aksama olmaksızın normal ve düzenli şekilde devam ettiğini vurgulamaktayız.