Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama: Yetkililerden açıklama geldi

Kısa süre önce Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında duyulan patlama sesleri, savaş kalıntılarının imhası nedeniyle meydana gelmiştir. Söz konusu patlama havalimanından 20 kilometreden fazla uzaklıktaki bir bölgede gerçekleşmiştir. Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki durumun tamamen güvenli olduğunu ve hava trafiğinin herhangi bir aksama olmaksızın normal ve düzenli şekilde devam ettiğini vurgulamaktayız.