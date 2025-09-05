https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bir-haftada-ikinci-rekor-gram-altin-bir-seviyeyi-daha-asti-ve-tarihi-rekor-kirdi-1099127158.html
Bir haftada ikinci rekor: Gram altın bir seviyeyi daha aştı ve tarihi rekor kırdı
Bir haftada ikinci rekor: Gram altın bir seviyeyi daha aştı ve tarihi rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Gram altın tarihi zirvesine çıktı. Çeyrek ve yarım altın fiyatları da yükseldi. Gram altın cuma gününe 4 bin 700 lirayı aşarak başladı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T09:36+0300
2025-09-05T09:36+0300
2025-09-05T09:36+0300
ekonomi̇
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
yarım altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099127603_0:74:1536:938_1920x0_80_0_0_6e3d1aa12ec7eaa734b56cf9db980d93.png
Altın fiyatları yaz başından bu yana yatay seyirdeydi ancak son iki haftadır hareketlenme başladı. Gram altın 4 bin 700 lirayı aşarak tarihi seviyesini gördü.Gram altın neden yükseliyor?ABD’de bu ay faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Güvenli liman altın, son üç ayın en güçlü haftalık performansına doğru ilerlerken piyasaların gözü bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.ONS altın ne kadar?Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 557 dolardan işlem görüyor. Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşan ons altın, haftalık bazda yüzde 3,2 yükseliş kaydetti. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara yükseldi.Gram altın ne kadar?Türkiye’de ise ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 720 lirayı aşarak yeni rekor seviyesini gördü.Gram altın hafta balında da rekor seviyesini tazelemiş ve 4 bin 600 lirayı aşmıştı.Altın fiyatları 5 Eylül 2025
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/altindan-tarihi-rekor-haftanin-ilk-is-gununde-bir-seviye-daha-geride-kaldi-1098972055.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099127603_99:0:1464:1024_1920x0_80_0_0_899dc595371db35866a24bf66a0a11cc.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gram altın: 4 bin 720 lira, ons altın: 3 bin 557 dolar, çeyrek altın: 7 bin 632 lira, tam altın: 30 bin 437 lira, altın fiyatları, gram altın, tam altın, çeyrek ne kadar
gram altın: 4 bin 720 lira, ons altın: 3 bin 557 dolar, çeyrek altın: 7 bin 632 lira, tam altın: 30 bin 437 lira, altın fiyatları, gram altın, tam altın, çeyrek ne kadar
Bir haftada ikinci rekor: Gram altın bir seviyeyi daha aştı ve tarihi rekor kırdı
Ayrıntılar geliyor
Gram altın tarihi zirvesine çıktı. Çeyrek ve yarım altın fiyatları da yükseldi. Gram altın cuma gününe 4 bin 700 lirayı aşarak başladı.
Altın fiyatları yaz başından bu yana yatay seyirdeydi ancak son iki haftadır hareketlenme başladı. Gram altın 4 bin 700 lirayı aşarak tarihi seviyesini gördü.
Gram altın neden yükseliyor?
ABD’de bu ay faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Güvenli liman altın, son üç ayın en güçlü haftalık performansına doğru ilerlerken piyasaların gözü bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.
Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 557 dolardan işlem görüyor. Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşan ons altın, haftalık bazda yüzde 3,2 yükseliş kaydetti. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara yükseldi.
Türkiye’de ise ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 720 lirayı aşarak yeni rekor seviyesini gördü.
Gram altın hafta balında da rekor seviyesini tazelemiş ve 4 bin 600 lirayı aşmıştı.
Altın fiyatları 5 Eylül 2025
Gram altın: 4 bin 720 lira Ons altın: 3 bin 557 dolar Çeyrek altın: 7 bin 632 lira Tam altın: 30 bin 437 lira