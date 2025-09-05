Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Bir haftada ikinci rekor: Gram altın bir seviyeyi daha aştı ve tarihi rekor kırdı
Bir haftada ikinci rekor: Gram altın bir seviyeyi daha aştı ve tarihi rekor kırdı
Gram altın tarihi zirvesine çıktı. Çeyrek ve yarım altın fiyatları da yükseldi. Gram altın cuma gününe 4 bin 700 lirayı aşarak başladı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T09:36+0300
2025-09-05T09:36+0300
ekonomi̇
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
yarım altın
Altın fiyatları yaz başından bu yana yatay seyirdeydi ancak son iki haftadır hareketlenme başladı. Gram altın 4 bin 700 lirayı aşarak tarihi seviyesini gördü.Gram altın neden yükseliyor?ABD'de bu ay faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Güvenli liman altın, son üç ayın en güçlü haftalık performansına doğru ilerlerken piyasaların gözü bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.ONS altın ne kadar?Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 557 dolardan işlem görüyor. Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşan ons altın, haftalık bazda yüzde 3,2 yükseliş kaydetti. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara yükseldi.Gram altın ne kadar?Türkiye'de ise ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 720 lirayı aşarak yeni rekor seviyesini gördü.Gram altın hafta balında da rekor seviyesini tazelemiş ve 4 bin 600 lirayı aşmıştı.Altın fiyatları 5 Eylül 2025
09:36 05.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGram altın
Gram altın tarihi zirvesine çıktı. Çeyrek ve yarım altın fiyatları da yükseldi. Gram altın cuma gününe 4 bin 700 lirayı aşarak başladı.
Altın fiyatları yaz başından bu yana yatay seyirdeydi ancak son iki haftadır hareketlenme başladı. Gram altın 4 bin 700 lirayı aşarak tarihi seviyesini gördü.

Gram altın neden yükseliyor?

ABD’de bu ay faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Güvenli liman altın, son üç ayın en güçlü haftalık performansına doğru ilerlerken piyasaların gözü bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

ONS altın ne kadar?

Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 557 dolardan işlem görüyor. Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşan ons altın, haftalık bazda yüzde 3,2 yükseliş kaydetti. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Türkiye’de ise ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 720 lirayı aşarak yeni rekor seviyesini gördü.
Gram altın hafta balında da rekor seviyesini tazelemiş ve 4 bin 600 lirayı aşmıştı.

Altın fiyatları 5 Eylül 2025

Gram altın: 4 bin 720 lira
Ons altın: 3 bin 557 dolar
Çeyrek altın: 7 bin 632 lira
Tam altın: 30 bin 437 lira
EKONOMİ
Altından tarihi rekor: Haftanın ilk iş gününde bir seviye daha geride kaldı
1 Eylül, 09:16
