https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/camasir-kurutma-makinesi-alacaklar-dikkat-elektronik-cihazlara-yeni-kurallar-geldi-1092366464.html

Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat: Elektronik cihazlara yeni kurallar geldi

Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat: Elektronik cihazlara yeni kurallar geldi

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan iki yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğler, ev tipi çamaşır kurutma makineleri ve ev ile büro... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T16:18+0300

2025-01-05T16:18+0300

2025-01-05T16:24+0300

türkiye

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Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinde çevreye duyarlı tasarım, enerji etiketlemesi ve ilave ürün bilgisi sağlama şartları belirlendi.Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre çamaşır kurutma makinelerinde 'Eko program', makinenin en yüksek kapasitesine uygun olacak. 'Normal' veya 'standart' gibi ifadeler, program adlarında tek başına kullanılamayacak. Enerji tüketimi, yoğunlaşma verimliliği, program süresi ve nihai nem içeriği eş zamanlı ölçülecek. Ürünler, karekodlu ve enerji verimliliği sınıflarını gösteren etiketlerle sunulacak. İmalatçılar, ürünlerin test performanslarını manipüle edecek şekilde tasarlanmış cihazları piyasaya arz edemeyecek.Elektronik cihazlarda enerji tüketimine sınırEv ve büro tipi elektronik cihazların hazırda bekleme ve kapalı konumlarında enerji tüketimi sınırlandırıldı.

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