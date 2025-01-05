https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/camasir-kurutma-makinesi-alacaklar-dikkat-elektronik-cihazlara-yeni-kurallar-geldi-1092366464.html
Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat: Elektronik cihazlara yeni kurallar geldi
Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat: Elektronik cihazlara yeni kurallar geldi
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan iki yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğler, ev tipi çamaşır kurutma makineleri ve ev ile büro... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T16:18+0300
2025-01-05T16:18+0300
2025-01-05T16:24+0300
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çamaşır
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Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinde çevreye duyarlı tasarım, enerji etiketlemesi ve ilave ürün bilgisi sağlama şartları belirlendi.Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre çamaşır kurutma makinelerinde 'Eko program', makinenin en yüksek kapasitesine uygun olacak. 'Normal' veya 'standart' gibi ifadeler, program adlarında tek başına kullanılamayacak. Enerji tüketimi, yoğunlaşma verimliliği, program süresi ve nihai nem içeriği eş zamanlı ölçülecek. Ürünler, karekodlu ve enerji verimliliği sınıflarını gösteren etiketlerle sunulacak. İmalatçılar, ürünlerin test performanslarını manipüle edecek şekilde tasarlanmış cihazları piyasaya arz edemeyecek.Elektronik cihazlarda enerji tüketimine sınırEv ve büro tipi elektronik cihazların hazırda bekleme ve kapalı konumlarında enerji tüketimi sınırlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/elazigda-bir-kisi-evde-camasir-mandali-ile-yilan-yakaladi-1088581876.html
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Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat: Elektronik cihazlara yeni kurallar geldi
16:18 05.01.2025 (güncellendi: 16:24 05.01.2025)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan iki yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğler, ev tipi çamaşır kurutma makineleri ve ev ile büro tipi elektronik cihazlarda çevreye duyarlı tasarım ve enerji verimliliği gerekliliklerini düzenliyor.
Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinde çevreye duyarlı tasarım, enerji etiketlemesi ve ilave ürün bilgisi sağlama şartları belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre çamaşır kurutma makinelerinde 'Eko program', makinenin en yüksek kapasitesine uygun olacak. 'Normal' veya 'standart' gibi ifadeler, program adlarında tek başına kullanılamayacak. Enerji tüketimi, yoğunlaşma verimliliği, program süresi ve nihai nem içeriği eş zamanlı ölçülecek. Ürünler, karekodlu ve enerji verimliliği sınıflarını gösteren etiketlerle sunulacak. İmalatçılar, ürünlerin test performanslarını manipüle edecek şekilde tasarlanmış cihazları piyasaya arz edemeyecek.
Elektronik cihazlarda enerji tüketimine sınır
Ev ve büro tipi elektronik cihazların hazırda bekleme ve kapalı konumlarında enerji tüketimi sınırlandırıldı.
Kapalı konumdaki güç tüketimi 0.5 vatı
aşamayacak.
Üreticiler, cihazların performansını test sırasında otomatik olarak değiştiren mekanizmalar kullanamayacak.