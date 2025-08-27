https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/bati-basini-abnin-rusyaya-karsi-neredeyse-hic-yaptirim-gucu-kalmadi-1098866965.html

Batı basını: AB'nin Rusya'ya karşı neredeyse hiç yaptırım gücü kalmadı

Batı basını: AB'nin Rusya'ya karşı neredeyse hiç yaptırım gücü kalmadı

Sputnik Türkiye

27.08.2025

Il Fatto quotidiano gazetesi, AB’nin Rusya’ya karşı yaptırım araçlarının neredeyse hiç kalmadığını yazdı.Yazıda, geliştirme aşamasındaki 19. yaptırım paketinde çok az hedef kaldığı ifade edildi. Petrol ve doğalgaz endüstrilerine yeni kısıtlamaların getirilmesi pek olası olmadığı belirtilirken 19 Temmuz'da kabul edilen 18. yaptırım paketinden sonra, öncekiler gibi yeni önlemlerin de, Çin ve Hindistan'a yönelik ikincil kısıtlamalar yoluyla Moskova üzerinde yaptırım baskısına sahip olan ABD’nin katılmaması durumunda etkisiz kalacağı kaydedildi.Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisinin son derece şüpheli olduğunu kaydeden Il Fatto quotidiano, yaptırımların Avrupa'da olumsuz sonuçlara yol açtığına dikkat çekerek daha yüksek enerji fiyatlarına, artan enflasyon ve tedarik zincirlerinde risklere işaret etti. Aynı zamanda, Rusya'nın ekonomik büyüme göstergelerinin 2022'de düştükten sonra genel olarak eski düzeye geri döndüğü vurgulandı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirmeye devam edeceğini ve diplomatik çabalara rağmen 19. paketi Eylül ayı başlarında kabul etmeyi planladığını söylemişti. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da yeni paket üzerindeki çalışmaların sürdüğünü bildirmişti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ekonomisinin uzun süredir sayısız yaptırımlar altında işlediğini anımsatarak Rusya'nın yaptırımlara karşı bağışıklık kazandığını vurgulamıştı.

