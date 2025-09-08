https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/banskynin-bir-hakimin-protestocuyu-dovdugu-yeni-calismasi-hizla-kapatildi-1099202126.html
Bansky’nin bir hakimin protestocuyu dövdüğü yeni çalışması hızla kapatıldı
Bansky’nin bir hakimin protestocuyu dövdüğü yeni çalışması hızla kapatıldı
İngiliz graffiti sanatçısı Bansky'nin yeni eseri İngiliz bir hakimin Filistin yanlısı protestocuyu tokmağıyla dövmesini tasvir ediyor. Detaylar...
Banksy’nin, hakimin protestocuyu tokmakla dövdüğü bir anı tasvir ettiği eseri, Londra’daki Kraliyet Adalet Mahkemesi duvarında kısa süreliğine görüldü ancak güvenlik görevlileri tarafından hızla örtüldü.Sanatçı, eserin kendisine ait olduğunu Pazartesi sabahı Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla doğruladı.Filistin yanlısı protestolara göndermeİngiltere basınına göre çalışanlar, eserin önünde güvenlik görevlilerinin hazır bulunduğunu ve çalışmanın Filistin yanlısı protestolara gönderme niteliğinde olduğunu belirtti.Çalışanlardan sadece ön ismi açıklanan Matteo, Pazartesi sabahı yerel saatle 08.30 civarında eserin önünden geçtiğinde, güvenlik görevlilerinin insanların fotoğraf çekmesini engellemeye çalıştığını aktardı. Daha sonra ise, eseri kapatmak için ek personel ve malzemeler getirildiğini söyledi.‘Eserin yaratacağı etkiden korktular’“Bence bunu hemen örtmeleri iğrenç bir durum” diyen Matteo, Cumartesi günü Londra’da düzenlenen Filistin yanlısı protestolarda gözaltına şahit olduğunu söyleyerek “Açıkça eserin yaratacağı tepkiyi korkuyorlar.”900 kişi gözaltına alındıPolis, protesto grubu Palestine Action’ın yasaklanmasına karşı yapılan gösterilerde yaklaşık 900 kişiyi gözaltına aldı.Banksy’nin Instagram fotoğrafında, Queen’s Building duvarında yer alan eserin önünden bir avukat ve bir bisikletlinin geçtiği görülüyor. Protestocu, yerde yatıyor ve elinde kan lekesine benzeyen kırmızı bir işaretli beyaz bir pankart tutuyor.Banksy hakkındaBanksy, kimliği hala gizli olan ve dünya çapında tanınan bir İngiliz sokak sanatçısı.1990’ların sonlarından itibaren İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede eserler verdi.En çok stencil (şablon) tekniğiyle yapılan graffiti eserleriyle tanınıyor ve eserleri genellikle sosyal ve politik mesajlar taşıyor.Bansky, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria sınırına ördüğü ayrım duvarını da boyamıştı.
Bansky’nin bir hakimin protestocuyu dövdüğü yeni çalışması hızla kapatıldı
Sanatçının Londra’daki Kraliyet Adalet Mahkemesi binasına çalıştığı Filistin yanlısı gösterilere gönderme yapan yeni eseri, hızla kapatıldı.
