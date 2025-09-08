https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/tom-hanksin-odulu-iptal-edildi-trumptan-karara-destek-geldi-odullerimizi-almasina-ihtiyacimiz-yok-1099200166.html
Tom Hanks'in ödülü iptal edildi, Trump'tan karara destek geldi: Ödüllerimizi almasına ihtiyacımız yok
Ünlü aktör Tom Hanks'e verilen ödül için düzenlenecek tören iptal oldu. ABD Başkanı Trump, kararı övdü. İşte detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada “Muhteşem West Point’imiz (her zaman daha da muhteşemleşiyor!) zekice bir hamleyle Tom Hanks için ödül törenini iptal etti” dedi ve ekledi:Ödül Tom Hanks’e neden verilmişti?West Point Mezunlar Derneği, mayıs ayında yaptığı açıklamada ünlü aktöre ödül verilmesinin gerekçelerden biri eski başkanlardan Eisenhower adına bir anıt yapılması için yürüttüğü kampanyaydı. Dernek Hanks’e ödül verme gerekçelerini şöyle sıralamıştı:West Point ödülleri nedir?1802’de kurulan ABD askeri akademisi West Point’in mezunlar derneği, Tom Hanks’e “2025 Sylvanus Thayer Ödülü” vereceğini duyurmuştu.Bu ödül, “görev, onur, ülke” sloganıyla ifade edilen ideallere bağlılığını kamuoyunda kanıtlayan, ulusal çıkarlar doğrultusunda hizmette bulunan “seçkin ABD vatandaşları”na veriliyor.
Ödül Tom Hanks’e neden verilmişti?
West Point ödülleri nedir?
