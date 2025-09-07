Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için tarih verdi: 'Muhtemelen yarın bu saatlerde açıklayacağız'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/ali-koc-fenerbahcenin-yeni-teknik-direktoru-icin-tarih-verdi-muhtemelen-yarin-bu-saatlerde-1099176378.html
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü 8 Eylül Pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu. Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya geldiği sırada teknik direktör gündemiyle ilgili konuşan Ali Koç "2 yerli, 1 yabancı teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü 8 Eylül Pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya geldiği sırada teknik direktör gündemiyle ilgili konuşan Ali Koç "2 yerli, 1 yabancı teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.