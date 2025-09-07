Türkiye
Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için tarih verdi: 'Muhtemelen yarın bu saatlerde açıklayacağız'
Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için tarih verdi: 'Muhtemelen yarın bu saatlerde açıklayacağız'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının yeni teknik direktörünün yarın akşam saatlerine kadar açıklanabileceği yönünde bir değerlendirmede bulundu. Ali Koç, 2... 07.09.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü 8 Eylül Pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu. Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya geldiği sırada teknik direktör gündemiyle ilgili konuşan Ali Koç "2 yerli, 1 yabancı teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.
19:21 07.09.2025
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının yeni teknik direktörünün yarın akşam saatlerine kadar açıklanabileceği yönünde bir değerlendirmede bulundu. Ali Koç, 2 yerli, 1 yabancı teknik direktör adayı bulunduğunu da belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü 8 Eylül Pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya geldiği sırada teknik direktör gündemiyle ilgili konuşan Ali Koç "2 yerli, 1 yabancı teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.
SPOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu
15:57
