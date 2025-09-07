https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/ali-koc-fenerbahcenin-yeni-teknik-direktoru-icin-tarih-verdi-muhtemelen-yarin-bu-saatlerde-1099176378.html

Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için tarih verdi: 'Muhtemelen yarın bu saatlerde açıklayacağız'

Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için tarih verdi: 'Muhtemelen yarın bu saatlerde açıklayacağız'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının yeni teknik direktörünün yarın akşam saatlerine kadar açıklanabileceği yönünde bir değerlendirmede bulundu. Ali Koç, 2... 07.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-07T19:21+0300

2025-09-07T19:21+0300

2025-09-07T19:21+0300

spor

teknik direktör

fenerbahçe

ali koç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098523936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71e7a88a811d925f6ce80b00556aec67.jpg

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü 8 Eylül Pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu. Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya geldiği sırada teknik direktör gündemiyle ilgili konuşan Ali Koç "2 yerli, 1 yabancı teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/filenin-sultanlari-sampiyonluk-icin-sahada-ilk-seti-25-23-italya-kazandi-1099173128.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

teknik direktör, fenerbahçe, ali koç