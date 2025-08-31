Düğün yemeğinden 38 kişi zehirlendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/dugun-yemeginden-38-kisi-zehirlendi-1098955724.html
Afyonkarahisar'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 38 kişi hastanelere başvurdu. Tedavi altına alındırlar. 31.08.2025, Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 38 kişi hastanelere başvurdu.Merkeze bağlı Çayırbağ beldesindeki düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.Hastanelere başvuran 38 kişi tedavi altına alındı.
