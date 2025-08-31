Türkiye
Düğün yemeğinden 38 kişi zehirlendi
Afyonkarahisar'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 38 kişi hastanelere başvurdu. Tedavi altına alındırlar. 31.08.2025, Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 38 kişi hastanelere başvurdu.Merkeze bağlı Çayırbağ beldesindeki düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.Hastanelere başvuran 38 kişi tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 38 kişi hastanelere başvurdu. Tedavi altına alındırlar.
Afyonkarahisar'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 38 kişi hastanelere başvurdu.
Merkeze bağlı Çayırbağ beldesindeki düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.
Hastanelere başvuran 38 kişi tedavi altına alındı.
