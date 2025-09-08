https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/abdulkadir-selvi-bircoklari-alkislar-ama-ben-gursel-tekin-ve-kemal-kilicdaroglunun-durusunu-dogru-1099183998.html

Abdulkadir Selvi: Birçokları alkışlar ama ben Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve Gürsel Tekin'in görevlendirilmesi sonrası başlayan gerginlik sürüyor. Diğer yandan da 15 Eylül’de mutlak butlan kararı ile Kılıçdaroğlu'nun parti başına geçme ihtimali var. Tüm bu süreci değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi "Gürsel Tekin bugün İstanbul İl Başkanlığı’nda olacağını açıkladı. 15 Eylül’de mutlak butlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmek için gün saydığı söyleniyor." dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:'Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum'Selvi yazısının son bölümünde ise "Birçokları alkışlar ama ben siyasi tutarlılık açısından Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum." dedi.

