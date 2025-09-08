https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/abdulkadir-selvi-bircoklari-alkislar-ama-ben-gursel-tekin-ve-kemal-kilicdaroglunun-durusunu-dogru-1099183998.html
Abdulkadir Selvi: Birçokları alkışlar ama ben Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşunu doğru bulmuyorum
2025-09-08
2025-09-08T09:28+0300
2025-09-08T09:28+0300
Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun ve Gürsel Tekin'in CHP'ye yönelik kararlarını eleştirdi ve "Partiniz mahkeme kapılarında mücadele ederken, belediye başkanlarınız cezaevindeyken mahkeme kararlarıyla CHP’nin başına geçmek ne demek?" diye sordu.
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve Gürsel Tekin'in görevlendirilmesi sonrası başlayan gerginlik sürüyor. Diğer yandan da 15 Eylül’de mutlak butlan kararı ile Kılıçdaroğlu'nun parti başına geçme ihtimali var.
Tüm bu süreci değerlendiren
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi "Gürsel Tekin bugün İstanbul İl Başkanlığı’nda olacağını açıkladı. 15 Eylül’de mutlak butlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmek için gün saydığı söyleniyor.
" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:
Partiniz mahkeme kapılarında mücadele ederken, belediye başkanlarınız cezaevindeyken mahkeme kararlarıyla CHP’nin başına geçmek ne demek? Siyaset bir günlük bir iş değildir.CHP’nin kötü yönetildiğini düşünebilirsin, yolsuzluk, hırsızlık olaylarının CHP’ye zarar verdiği görüşünde olabilirsin, bunun için mücadele edebilirsin. Bunların hepsi doğru ve meşrudur. Ama mahkeme kapılarından ikbal koltuğu dilenmeyi doğru bulmam.
'Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum'
Selvi yazısının son bölümünde ise "Birçokları alkışlar ama ben siyasi tutarlılık açısından Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum." dedi.