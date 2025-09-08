https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/4-yil-once-ormanda-kaybolan-aile-bulundu-baba-oldu-cocuklar-kurtarildi-1099192717.html
4 yıl önce ormanda 'kaybolan' aile bulundu: Baba öldü, çocuklar kurtarıldı
Yeni Zelanda’da 2021’den beri çocuklarıyla birlikte kayıplara karışan baba, yıllar sonra polisle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü. Çocuklar ormanda bulundu... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
yaşam
yeni zelanda
kayıp ilanı
Yeni Zelanda'da dört yıldır üç çocuğuyla kayıplara karışan baba, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü. Yetkililer, olay sırasında bir çocuğun babasının yanında olduğunu, diğer iki çocuğun ise saatler süren aramaların sonucunda ormanda kurdukları kamp yerinde bulunduğunu açıkladı.2021 yılında kayıplara karışan baba ve çocukları, uzun süredir ülkenin en çok konuşulan vakalarından biriydi. 11 Eylül 2021'de ilk kez kayıplara karışan aile, üç hafta sonra evlerine dönmüşlerdi. Baba Tom Phillips, bu süre zarfında kamp yaptıklarını iddia etmiş, bunun dışında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Daha sonra yeniden ortadan kaybolan baba ve üç çocuğu, bu sefer izlerini gizlemeyi başarmışlardı. Bu süreçte babanın banka soygunu ve silahlı hırsızlık olaylarına karıştığı, çocuklarından birini de yanında götürdüğü iddia edilmişti.Domuz avcıları tarafından görüntülenmiştiGeçtiğimiz yıl domuz avcıları tarafından ormanda görüntülendiği düşünülen aile, kamuflaj kıyafetleriyle yürürken kaydedilmişti. Avcılardan birinin “Burada olduğunuzu kimse biliyor mu?” sorusuna çocuklardan birinin “Sadece siz” yanıtı vermesi, ülke gündemine oturmuştu.Soygun yaparken yakalandıTarım ürünleri satan bir dükkanı soymaya kalkışan baba, polisle çatışmaya girdi. Çatışmada bir polis memuru ağır yaralanırken, baba olay yerinde vurularak öldürüldü. Polis daha sonra ormanda yaptığı aramalarda iki çocuğu sağ olarak buldu.4 yılın ardından çocuklarına kavuşan anne Cat Philips, yaptığı açıklamada “Neredeyse dört yıldır çocuklarımı her gün özledim. Artık eve, güvenli bir şekilde dönebilecekler” dedi.Haziran 2024'te polis, Phillips ve üç çocuğunun yerini tespit edecek herhangi bir bilgi için 80 bin dolar ödül koymuştu. Ancak ödülün süresi dolmuş ve konuya ilişkin açılan davada ilerleme kaydedilememişti. Babanın neden çocuklarıyla kayıplara karıştığı sorusu henüz yanıtlanmadı.
yeni zelanda
