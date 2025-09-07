https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/yerlikaya-duyurdu-icisleri-bakanligindan-yeni-egitim-ogretim-yili-icin-asayis-ve-trafik-tedbirleri-1099175068.html

Yerlikaya duyurdu: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni eğitim-öğretim yılı için asayiş ve trafik tedbirleri genelgesi

Yarın başlayacak olan 2025-2026 eğitim-öğretim yılıyla ilgili İçişleri Bakanlığı bir asayiş ve trafik tedbirleri genelgesi yayımlandı. Genelgede okul... 07.09.2025, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin asayiş ve trafik tedbirleri genelgesinin yayımlandığı bilgisini sosyal medyadan paylaştı.Yerlikaya, genelge ile okul servis araçları, şoförler ve rehber personellerine yönelik denetim faaliyetlerinin artırılacağını ifade etti.Okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafik ekiplerinin, yaya geçitleri ve hız kurallarına yönelik denetimlerini sıklaştıracağının altını çizen İçişleri Bakanı Yerlikaya, ayrıca şunları vurguladı:Uyuşturucuyla mücadele konusunda dikkat çeken Yerlikaya, okul yöneticilerine, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve velilere bilgilendirmelerin yapılacağını belirtti. Bakan, konuyla ilgili şunları da ifade etti:

