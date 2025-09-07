Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/yerlikaya-duyurdu-icisleri-bakanligindan-yeni-egitim-ogretim-yili-icin-asayis-ve-trafik-tedbirleri-1099175068.html
Yerlikaya duyurdu: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni eğitim-öğretim yılı için asayiş ve trafik tedbirleri genelgesi
Yerlikaya duyurdu: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni eğitim-öğretim yılı için asayiş ve trafik tedbirleri genelgesi
2025-09-07T17:33+0300
2025-09-07T17:33+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
i̇çişleri bakanlığı
genelge
eğitim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091228536_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c110c00711ae2b4051e23e7e4762da49.jpg
türki̇ye
17:33 07.09.2025
Yarın başlayacak olan 2025-2026 eğitim-öğretim yılıyla ilgili İçişleri Bakanlığı bir asayiş ve trafik tedbirleri genelgesi yayımlandı. Genelgede okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafik denetimlerinin artırılacağı ve okul çevrelerinde güvenlik kameralarının kurulmasına devam edileceği vurgulandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin asayiş ve trafik tedbirleri genelgesinin yayımlandığı bilgisini sosyal medyadan paylaştı.
Yerlikaya, genelge ile okul servis araçları, şoförler ve rehber personellerine yönelik denetim faaliyetlerinin artırılacağını ifade etti.
Okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafik ekiplerinin, yaya geçitleri ve hız kurallarına yönelik denetimlerini sıklaştıracağının altını çizen İçişleri Bakanı Yerlikaya, ayrıca şunları vurguladı:

"Valilerimizin ve kaymakamlarımızın başkanlığında, ilgili paydaşların katılımıyla okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik güvenlik toplantıları düzenlenecek.

Valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinesinde ayrıca öğrencilerimize yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma, siber güvenlik ve trafik konularında eğitimler verilecek."

Uyuşturucuyla mücadele konusunda dikkat çeken Yerlikaya, okul yöneticilerine, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve velilere bilgilendirmelerin yapılacağını belirtti. Bakan, konuyla ilgili şunları da ifade etti:
"Okul çevrelerinde güvenlik kameralarının kurulmasına devam edilecek ve internet kafe, oyun salonu ve benzeri iş yerlerine yönelik denetimler artırılacaktır. Yeni eğitim öğretim yılının aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul yöneticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."
