Ünlü kuyumcuda 144 milyon liralık vurgun: 30 kilo altını sahtesiyle değiştirdi

Türkiye'nin ünlü kuyumcu firmalarından birinde, kasa görevlisinin 30 kilo altını çalarak yerine sahte altın bıraktığı ortaya çıktı. Yaklaşık 144 milyon liralık vurgun yapan çalışanın parayı kripto paraya çevirdiği belirlendi. Olayla ilgili beş kişi tutuklandı. Yedi ayda parça parça değiştirmişSabah'ın haberine göre, Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri olan ünlü bir kuyumcuya ait dükkanda çalışan kasa görevlisi Kapalıçarşı'daki dükkanda 1'er kilogramlık külçe altınları hazırladıkları sahte külçelerle değiştirdi. 2024 yılının Nisan ve Ekim ayları arasında gerçekleştiği belirlenen olay, 10 Ekim'de yapılan kasa sayımında ortaya çıkınca geriye dönük kamera görüntüleri incelendi. İncelemelerde kasa görevlisi olarak çalışan Gürkan K. isimli çalışanın cebinde bulunan külçe altınla kasadaki altınları değiştirdiği belirlendi. Bunun üzerine polise haber verildi. Altınları kripto paraya çevirmiş Polisler tarafından gözaltına alınan Gürkan K.'nın kendi adına giyim dükkanı açtığı tespit edildi. Evinde ve iş yerinde arama yapılan Gürkan K. adliyeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şüpheli 30 kilogram altını 7 ay boyunca çaldığını, her çaldığı külçenin yerine sahtesini yerleştirdiğini itiraf etti. Hırsızlık sırasında kendisine yardım eden kişileri savcılıkta anlatan Gürkan K., bozdurduğu altınları kripto paraya çevirerek sanal mecrada koruma altına aldığını beyan etti.Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarızSoruşturmanın genişletilmesiyle kuyumcuda çalışan Yusuf D. isimli kişinim Gürkan K.'ye, 'Dükkandan koy 30 kilogram altın kaçıp gidelim buralardan. Kimseye bir şey söyleme ilk önce küçük küçük yap baktın bu iş oluyor başkası adına bir ev tutar oraya gömeriz altınları arkasından da planımızı işletmeye başlarız. Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Savcılığın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Savcılık şüpheli 8 kişi hakkında 'Parada Sahtecilik' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 12 yıla kadar hapsi istenen şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.
