https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/toprak-razgatlioglu-fransada-3te-3-yapti-ust-uste-12-galibiyetin-ardindan-turk-bayragi-ile-zafer-1099175986.html
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da '3'te 3' yaptı: Üst üste 12. galibiyetin ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da '3'te 3' yaptı: Üst üste 12. galibiyetin ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı
Sputnik Türkiye
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Fransa ayağındaki 3 yarışı da kazanmayı başardı. 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T19:07+0300
2025-09-07T19:07+0300
2025-09-07T19:07+0300
spor
toprak razgatlıoğlu
fransa
motosiklet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063375764_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d8ce68fa6d7e969fd1f7de53f7e2c6b4.jpg
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Fransa'daki 9. ayağının son yarışında da birinciliği elde etti.Böylece Toprak Razgatlıoğlu şampiyonanın Fransa ayağındaki 3 yarışı da kazanmayı başardı. Üst üste 12. galibiyetini elde eden milli motosikletçi son yarıştaki birinciliğinin ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.Fransa'da son yarışı Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing ekibinden İngiliz motosikletçi Alex Lowes de üçüncü sırada bitirdi.Şampiyonada 9. ayak yarışlarının sonucunda genel klasmanda puanını 469'a çıkartan Toprak Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Nicolo Bulega ile aradaki puan farkını 39'a çıkardı.Türkiye adına WSBK'de yarışan Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Fransa'daki son yarışı 17. sırada tamamladı.Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı, 26-28 Eylül'de İspanya'nın Alcaniz şehrindeki MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/filenin-sultanlari-sampiyonluk-icin-sahada-ilk-seti-25-23-italya-kazandi-1099173128.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063375764_139:0:787:486_1920x0_80_0_0_4e26f9f4a95b3c836f56790417cf7866.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
toprak razgatlıoğlu, fransa, motosiklet
toprak razgatlıoğlu, fransa, motosiklet
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da '3'te 3' yaptı: Üst üste 12. galibiyetin ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Fransa ayağındaki 3 yarışı da kazanmayı başardı.
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Fransa'daki 9. ayağının son yarışında da birinciliği elde etti.
Böylece Toprak Razgatlıoğlu şampiyonanın Fransa ayağındaki 3 yarışı da kazanmayı başardı. Üst üste 12. galibiyetini elde eden milli motosikletçi son yarıştaki birinciliğinin ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.
Fransa'da son yarışı Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing ekibinden İngiliz motosikletçi Alex Lowes de üçüncü sırada bitirdi.
Şampiyonada 9. ayak yarışlarının sonucunda genel klasmanda puanını 469'a çıkartan Toprak Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Nicolo Bulega ile aradaki puan farkını 39'a çıkardı.
Türkiye adına WSBK'de yarışan Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Fransa'daki son yarışı 17. sırada tamamladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı, 26-28 Eylül'de İspanya'nın Alcaniz şehrindeki MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleşecek.