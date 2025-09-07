Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/sindirgida-40-buyuklugunde-deprem-1099176712.html
Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Bugün peş peşe 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremlerin kaydedildiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 07.09.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Depremin 9.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremle ilgili olumsuz bir durum bilgisi gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/prof-dr-sozbilir-uyardi-olu-faylar-tetiklendi-deprem-firtinasi-bekleniyor-1099176086.html
sındırgı, deprem, son dakika
sındırgı, deprem, son dakika

Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

20:20 07.09.2025 (güncellendi: 20:36 07.09.2025)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
© AA / Murat Seyman
Bugün peş peşe 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremlerin kaydedildiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin 9.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremle ilgili olumsuz bir durum bilgisi gelmedi.
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Sözbilir uyardı: 'Ölü faylar tetiklendi, deprem fırtınası bekleniyor'
19:05
