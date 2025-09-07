https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/sindirgida-40-buyuklugunde-deprem-1099176712.html
Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Bugün peş peşe 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremlerin kaydedildiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Depremin 9.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremle ilgili olumsuz bir durum bilgisi gelmedi.
Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem
20:20 07.09.2025 (güncellendi: 20:36 07.09.2025)
Bugün peş peşe 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremlerin kaydedildiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin 9.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremle ilgili olumsuz bir durum bilgisi gelmedi.