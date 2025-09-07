https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/prof-dr-sozbilir-uyardi-olu-faylar-tetiklendi-deprem-firtinasi-bekleniyor-1099176086.html
Prof. Dr. Sözbilir uyardı: 'Ölü faylar tetiklendi, deprem fırtınası bekleniyor'
Prof. Dr. Sözbilir uyardı: 'Ölü faylar tetiklendi, deprem fırtınası bekleniyor'
Sputnik Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da bugün gerçekleşen iki depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki ölü fayların tetiklendiğini belirtti. Prof. Dr... 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T19:05+0300
2025-09-07T19:05+0300
2025-09-07T19:05+0300
türki̇ye
prof. dr. hasan sözbilir
deprem
deprem fırtınası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097005286_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7f7e9caeac7d12703c423ac12af1854e.jpg
Balıkesir Sındırgı'da bugün gerçekleşen 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı. Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir" dedi. Sözbilir, bölgede, büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası beklendiğini söyledi.Artçı depremler diri fay haritasında yer almayan faylar üzerinde yoğunlaştıProf. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır." dedi.Sözbilir, yazılı açıklamasında, bugün yaşanan depremlerin Sındırgı Fayı'nın güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu'ndan kaynaklandığını belirtti.Deprem fırtınası uyarısıProf. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/balikesirde-deprem-49-ile-sarsildi-1099170104.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097005286_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_36cdb5d13be38365b5f67ea4c1305d9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
prof. dr. hasan sözbilir, deprem, deprem fırtınası
prof. dr. hasan sözbilir, deprem, deprem fırtınası
Prof. Dr. Sözbilir uyardı: 'Ölü faylar tetiklendi, deprem fırtınası bekleniyor'
Balıkesir Sındırgı'da bugün gerçekleşen iki depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki ölü fayların tetiklendiğini belirtti. Prof. Dr. Sözbilir bölgede deprem fırtınası beklendiğini kaydetti.
Balıkesir Sındırgı'da bugün gerçekleşen 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı. Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir" dedi. Sözbilir, bölgede, büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası beklendiğini söyledi.
Artçı depremler diri fay haritasında yer almayan faylar üzerinde yoğunlaştı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır." dedi.
Sözbilir, yazılı açıklamasında, bugün yaşanan depremlerin Sındırgı Fayı'nın güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu'ndan kaynaklandığını belirtti.
Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:
"10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir. Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından, büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir."