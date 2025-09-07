Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Prof. Dr. Sözbilir uyardı: 'Ölü faylar tetiklendi, deprem fırtınası bekleniyor'
Prof. Dr. Sözbilir uyardı: 'Ölü faylar tetiklendi, deprem fırtınası bekleniyor'
Balıkesir Sındırgı'da bugün gerçekleşen iki depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki ölü fayların tetiklendiğini belirtti.
Balıkesir Sındırgı'da bugün gerçekleşen 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı. Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir" dedi. Sözbilir, bölgede, büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası beklendiğini söyledi.Artçı depremler diri fay haritasında yer almayan faylar üzerinde yoğunlaştıProf. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır." dedi.Sözbilir, yazılı açıklamasında, bugün yaşanan depremlerin Sındırgı Fayı'nın güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu'ndan kaynaklandığını belirtti.Deprem fırtınası uyarısıProf. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:
SON HABERLER
Prof. Dr. Sözbilir uyardı: 'Ölü faylar tetiklendi, deprem fırtınası bekleniyor'

19:05 07.09.2025
Balıkesir Sındırgı'da bugün gerçekleşen iki depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki ölü fayların tetiklendiğini belirtti. Prof. Dr. Sözbilir bölgede deprem fırtınası beklendiğini kaydetti.
Balıkesir Sındırgı'da bugün gerçekleşen 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı. Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir" dedi. Sözbilir, bölgede, büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası beklendiğini söyledi.

Artçı depremler diri fay haritasında yer almayan faylar üzerinde yoğunlaştı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır." dedi.
Sözbilir, yazılı açıklamasında, bugün yaşanan depremlerin Sındırgı Fayı'nın güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu'ndan kaynaklandığını belirtti.

Deprem fırtınası uyarısı

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:
"10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir. Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından, büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir."
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
SON DEPREMLER
Balıkesir'de peş peşe depremler: 6 dakika içinde önce 4.9 sonra 4.1 ile sarsıldı
12:44
