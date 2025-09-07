https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/rusyanin-kuresel-guneydeki-artan-rolu-afrika-icin-onemli-bir-firsat-1099168921.html

'Rusya'nın Küresel Güney'deki artan rolü, Afrika için önemli bir fırsat'

Son yıllarda Afrika'ya verdiği önemi giderek arttıran Rusya'nın bölge için çok önemli bir fırsat olduğunun altı çizildi. 07.09.2025, Sputnik Türkiye

Çin Ekonomi ve Ticaret Müşavirleri İttifakı (ECCAC) ve Doğu Afrika Çin Uluslararası Ticaret İttifakı (CICA) Başkanı Dannis Masibo, Batı'nın Afrika'ya desteğini belirgin şekilde azaltmasının ardından Rusya'nın bölge için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.Sputnik'e konuşan Masibo, özellikle, ülkeleri benzeri görülmemiş bir şekilde bir araya getiren Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin ardından küresel dinamiklerde büyük bir değişim yaşandığını belirtti.Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), Rusya'nın özellikle Asya pazarında ve Küresel Güney'de artan rolünü vurguladığını söyleyen Masibo, "Artan ilgi, birçok ülkenin Batı tarafından ihmal edilen, karşılanmamış ihtiyaçların potansiyel çözümü olarak Rusya'ya giderek daha fazla yöneldiği, daha geniş bir eğilimi yansıtıyor. İnsanlar Rusya'ya güveniyor ve çıkarları Batı'da karşılanmazsa, Rusya'nın olası bir çözüm olabileceğine inanıyor. Afrika ülkeleri için bu, hibe desteği, krediler ve yatırım projeleri açısından genişleyen fırsatlar anlamına geliyor, çünkü Afrika ciddi şekilde zarar gördü" ifadelerini kullandı."Avrupa ve ABD yardımlarındaki kesintiler ışığında Rusya, Afrika ülkelerine hayati kaynakları güvence altına almaları için yeni fırsatlar sunuyor" diye devam eden Masibo, Rusya'nın Batı tarafından kesintiye uğrayan mali yardım ve yatırım gibi kaynakların yerini doldurabileceğini ve bu sayede yeni iş birliği yolları açabileceğini vurguladı.Masibo, söz konusu ivme arttıkça, Afrika'nın Batı dışında sürdürülebilir ortaklıklar aramasıyla birlikte daha fazla ülkenin sürece katılmasını beklediğini sözlerine ekledi.

