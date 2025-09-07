Rus birlikler, Ukrayna ordusunun önemli lojistik transfer merkezini imha etti
Kiev'deki rejimin yaydığı tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşmanın önemli lojistik merkezlerini imha etmeyi sürdürüyor.
Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerin Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'ndeki Kremençug'da bulunan Kryukovskiy Köprüsü'nü vurduğunu ve bu köprünün Ukrayna ordusunun önemli bir lojistik transfer merkezi olduğunu bildirdi.
Sputnik'e konuşan Lebedev, "Bu köprü, üzerinde bir demiryolu ve karayolu bulunan önemli bir lojistik merkeziydi. Geçen hafta, askeri kargo taşıyan 18 tren her gün Kryukovskiy Köprüsü'nden geçti" dedii.
Kryukovskiy Köprüsü, Dinyeper Nehri üzerinde Kremençug'un sağ ve sol yakalarını birleştiren iki katlı bir karayolu ve demiryolu köprüsüdür.
Rus ordusu, Ukraynalı güçlerin sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben Ukrayna ordusuna ait personelin, teçhizatın ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu noktalara ve ayrıca Ukrayna'nın enerji tesisleri, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim altyapısına düzenli olarak bombardımanlar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil binalara ve sosyal tesislere saldırmadığını her fırsatta vurguluyor.
