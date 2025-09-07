Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/rusya-savunma-bakanligi-kiev-kirsalindaki-bazi-savunma-sanayi-tesisleri-vuruldu-1099173019.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev kırsalındaki bazı savunma sanayi tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev kırsalındaki bazı savunma sanayi tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kırsal kesimlerindeki bazı hedeflere bombardıman düzenlediği bildirildi. Kiev'deki başka herhangi bir tesis hedef... 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T15:31+0300
2025-09-07T15:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
rusya savunma bakanlığı
silahlı i̇ha (si̇ha)
savunma sanayi
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084528856_0:347:3023:2047_1920x0_80_0_0_a463992270968b214ea702150c11b22f.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bugün Kiev'in batı kırsalındaki 'Kiev-67' sanayi işletmesi ile güney kırsalındaki 'STS-GRUPP' lojistik üssüne atışlar yaptığını duyurdu.Yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla düzenlenen bombardımanlarda İHA imalat, montaj, onarım, depolama ve fırlatma tesislerinin yanı sıra Ukrayna'nın orta, güney ve doğu bölgelerindeki askeri hava üslerinin de hedef alındığını belirten bakanlık, "Bombardımanın amaçlarına ulaşıldı, belirlenen tüm tesisler imha edildi" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in sınırları içindeki diğer tesislere bombardıman düzenlenmediğinin altını çizdi.Bu sabah Kiev'deki hükümet binasından ateşler yükselmişti. Ukraynalı yetkililer, Rus tarafını söz konusu binaya saldırı düzenlemekle suçlamıştı.Rus ordusu sivilleri hedef almıyorRus ordusu, Ukraynalı güçlerin sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben Ukrayna ordusuna ait personelin, teçhizatın ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu noktalara ve ayrıca Ukrayna'nın enerji tesisleri, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim altyapısına düzenli olarak bombardımanlar gerçekleştiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil binalara ve sosyal tesislere saldırmadığını her fırsatta vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/rus-ordusu-ukraynanin-dnepropetrovsk-bolgesindeki-bir-yerlesimi-ele-gecirdi-1099171014.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084528856_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_e7b1d209eb3aa9426fd49551c3352b76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), savunma sanayi, rus ordusu
ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), savunma sanayi, rus ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev kırsalındaki bazı savunma sanayi tesisleri vuruldu

15:31 07.09.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinA Russian Army T-90 M "Proryv" (Breakthrough) tank fires at a training ground in the course of Russia's military operation in Ukraine, at the unknown location, Russia.
A Russian Army T-90 M Proryv (Breakthrough) tank fires at a training ground in the course of Russia's military operation in Ukraine, at the unknown location, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kırsal kesimlerindeki bazı hedeflere bombardıman düzenlediği bildirildi. Kiev'deki başka herhangi bir tesis hedef alınmadı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bugün Kiev'in batı kırsalındaki 'Kiev-67' sanayi işletmesi ile güney kırsalındaki 'STS-GRUPP' lojistik üssüne atışlar yaptığını duyurdu.

Yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla düzenlenen bombardımanlarda İHA imalat, montaj, onarım, depolama ve fırlatma tesislerinin yanı sıra Ukrayna'nın orta, güney ve doğu bölgelerindeki askeri hava üslerinin de hedef alındığını belirten bakanlık, "Bombardımanın amaçlarına ulaşıldı, belirlenen tüm tesisler imha edildi" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in sınırları içindeki diğer tesislere bombardıman düzenlenmediğinin altını çizdi.

Bu sabah Kiev'deki hükümet binasından ateşler yükselmişti. Ukraynalı yetkililer, Rus tarafını söz konusu binaya saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Rus ordusu sivilleri hedef almıyor

Rus ordusu, Ukraynalı güçlerin sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben Ukrayna ordusuna ait personelin, teçhizatın ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu noktalara ve ayrıca Ukrayna'nın enerji tesisleri, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim altyapısına düzenli olarak bombardımanlar gerçekleştiriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil binalara ve sosyal tesislere saldırmadığını her fırsatta vurguluyor.
Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki bir yerleşimi ele geçirdi
13:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала