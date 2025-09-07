https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/rusya-savunma-bakanligi-kiev-kirsalindaki-bazi-savunma-sanayi-tesisleri-vuruldu-1099173019.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev kırsalındaki bazı savunma sanayi tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev kırsalındaki bazı savunma sanayi tesisleri vuruldu

07.09.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bugün Kiev'in batı kırsalındaki 'Kiev-67' sanayi işletmesi ile güney kırsalındaki 'STS-GRUPP' lojistik üssüne atışlar yaptığını duyurdu.Yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla düzenlenen bombardımanlarda İHA imalat, montaj, onarım, depolama ve fırlatma tesislerinin yanı sıra Ukrayna'nın orta, güney ve doğu bölgelerindeki askeri hava üslerinin de hedef alındığını belirten bakanlık, "Bombardımanın amaçlarına ulaşıldı, belirlenen tüm tesisler imha edildi" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in sınırları içindeki diğer tesislere bombardıman düzenlenmediğinin altını çizdi.Bu sabah Kiev'deki hükümet binasından ateşler yükselmişti. Ukraynalı yetkililer, Rus tarafını söz konusu binaya saldırı düzenlemekle suçlamıştı.Rus ordusu sivilleri hedef almıyorRus ordusu, Ukraynalı güçlerin sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben Ukrayna ordusuna ait personelin, teçhizatın ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu noktalara ve ayrıca Ukrayna'nın enerji tesisleri, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim altyapısına düzenli olarak bombardımanlar gerçekleştiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil binalara ve sosyal tesislere saldırmadığını her fırsatta vurguluyor.

