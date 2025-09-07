https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/rus-ordusu-ukraynanin-dnepropetrovsk-bolgesindeki-bir-yerlesimi-ele-gecirdi-1099171014.html
Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki bir yerleşimi ele geçirdi
Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki bir yerleşimi ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Ukrayna'ya çeşitli cephelerde önemli darbe vurmayı sürdürüyor. 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T13:45+0300
2025-09-07T13:45+0300
2025-09-07T13:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
himars
özel askeri harekat
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099170849_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_c047798f631811c3fc34ca1bb9ebec06.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki bir yerleşim biriminde kontrolün ele geçirildiğini duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Vostok' (Doğu) askeri grubuna bağlı birlikler, Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Horoşeye köyünde kontrolü sağladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın savunma sanayi tesisleri ile ulaşım altyapısını, İHA montaj, depolama ve fırlatma noktalarını, silah ve askeri teçhizat depolarını, askeri hava meydanlarını hedef alan bombardımanlar düzenledi. Ayrıca Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 149 farklı bölgedeki konuşlanma yerlerini imha etti.Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerine ait 2 radar istasyonunu vuran Rus güçler, 3 güdümlü hava bombası, ABD yapımı 3 HIMARS roketi ve 210 İHA'yı da etkisiz hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/peskov-kuresel-ekonomi-gumruk-savaslariyla-karsi-karsiya-1099169989.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099170849_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_c106cedc372292812ac6e311635b6a9f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars, özel askeri harekat, rus ordusu
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars, özel askeri harekat, rus ordusu
Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki bir yerleşimi ele geçirdi
Özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Ukrayna'ya çeşitli cephelerde önemli darbe vurmayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki bir yerleşim biriminde kontrolün ele geçirildiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Vostok' (Doğu) askeri grubuna bağlı birlikler, Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Horoşeye köyünde kontrolü sağladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın savunma sanayi tesisleri ile ulaşım altyapısını, İHA montaj, depolama ve fırlatma noktalarını, silah ve askeri teçhizat depolarını, askeri hava meydanlarını hedef alan bombardımanlar düzenledi. Ayrıca Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 149 farklı bölgedeki konuşlanma yerlerini imha etti.
Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerine ait 2 radar istasyonunu vuran Rus güçler, 3 güdümlü hava bombası, ABD yapımı 3 HIMARS roketi ve 210 İHA'yı da etkisiz hale getirdi.