Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki bir yerleşim biriminde kontrolün ele geçirildiğini duyurdu.



Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Vostok' (Doğu) askeri grubuna bağlı birlikler, Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Horoşeye köyünde kontrolü sağladı.



Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın savunma sanayi tesisleri ile ulaşım altyapısını, İHA montaj, depolama ve fırlatma noktalarını, silah ve askeri teçhizat depolarını, askeri hava meydanlarını hedef alan bombardımanlar düzenledi. Ayrıca Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 149 farklı bölgedeki konuşlanma yerlerini imha etti.



Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerine ait 2 radar istasyonunu vuran Rus güçler, 3 güdümlü hava bombası, ABD yapımı 3 HIMARS roketi ve 210 İHA'yı da etkisiz hale getirdi.