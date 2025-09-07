https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/rus-senator-puskov-avrupada-sag-partilerin-popularitesi-artiyor-1099166754.html

Rus senatör Puşkov: Avrupa'da sağ partilerin popülaritesi artıyor

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Avrupa'da sağ eğilimli partilerin popülaritesinin arttığını ifade etti. 07.09.2025

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ulusal çıkarların korunmasını savunan sağ partilerin Avrupa'da giderek daha popüler hale geldiğini belirtti.Puşkov, “Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde Almanya İçin Alternatif partisi, Başbakan Friedrich Merz'in partisi CDU'dan yüzde 12 daha fazla desteğe sahip: CDU'nun yüzde 27'sine karşılık, yüzde 39 destek görüyor. Oysa 2021'de durum tam tersiydi: CDU yüzde 31.8, ‘Alternatif’ ise sadece yüzde 20.8'lik desteğe sahipti. Böylece AfD dört yılda yüzde 19 daha kazanmış oldu” ifadelerine yer verdi.Bu genel eğilimin Fransa ve İngiltere için de geçerli olduğunu vurgulayan Puşkov, “Avrupa'daki siyasi sarkacın yönü giderek sağa, yani Avrupa uluslarının kendi kendini yok etmesine yol açan sol-liberal hayaller ve hegemonik küreselleşme yerine, ulusal çıkarları önceleyen güçlere doğru kayıyor” değerlendirmesinde bulundu.Rus senatör ayrıca, ABD’li girişimci Elon Musk'ın “AfD kazanmazsa, Almanya biter” şeklindeki sözlerini de anımsattı.Infratest Dimap Enstitüsü'nün Mitteldeutsche Zeitung gazetesi için yaptığı ankete göre, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD), onlarca yıldır Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde baskın siyasi güç olan Hristiyan Demokrat Birlik'i (CDU) geride bırakarak en popüler parti haline geldi.

