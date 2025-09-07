https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/rus-senator-puskov-avrupada-sag-partilerin-popularitesi-artiyor-1099166754.html
Rus senatör Puşkov: Avrupa'da sağ partilerin popülaritesi artıyor
Rus senatör Puşkov: Avrupa'da sağ partilerin popülaritesi artıyor
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Avrupa'da sağ eğilimli partilerin popülaritesinin arttığını ifade etti. 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T00:32+0300
2025-09-07T00:32+0300
2025-09-07T00:29+0300
dünya
rus senatör aleksey puşkov
almanya
almanya için alternatif (afd)
fransa
abd
avrupa
elon musk
hristiyan demokrat birlik (cdu)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1a/1095701202_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_d8131e98eb49e94dce3829914bcdf12b.png
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ulusal çıkarların korunmasını savunan sağ partilerin Avrupa'da giderek daha popüler hale geldiğini belirtti.Puşkov, “Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde Almanya İçin Alternatif partisi, Başbakan Friedrich Merz'in partisi CDU'dan yüzde 12 daha fazla desteğe sahip: CDU'nun yüzde 27'sine karşılık, yüzde 39 destek görüyor. Oysa 2021'de durum tam tersiydi: CDU yüzde 31.8, ‘Alternatif’ ise sadece yüzde 20.8'lik desteğe sahipti. Böylece AfD dört yılda yüzde 19 daha kazanmış oldu” ifadelerine yer verdi.Bu genel eğilimin Fransa ve İngiltere için de geçerli olduğunu vurgulayan Puşkov, “Avrupa'daki siyasi sarkacın yönü giderek sağa, yani Avrupa uluslarının kendi kendini yok etmesine yol açan sol-liberal hayaller ve hegemonik küreselleşme yerine, ulusal çıkarları önceleyen güçlere doğru kayıyor” değerlendirmesinde bulundu.Rus senatör ayrıca, ABD’li girişimci Elon Musk'ın “AfD kazanmazsa, Almanya biter” şeklindeki sözlerini de anımsattı.Infratest Dimap Enstitüsü'nün Mitteldeutsche Zeitung gazetesi için yaptığı ankete göre, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD), onlarca yıldır Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde baskın siyasi güç olan Hristiyan Demokrat Birlik'i (CDU) geride bırakarak en popüler parti haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/rusya-merz-berlinin-kieve-seyir-fuzesi-tedarikindeki-rolunun-gizlenmesini-emretti-1099087241.html
almanya
fransa
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1a/1095701202_47:0:678:473_1920x0_80_0_0_52eb60592c37b1b7746c0da710118f69.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rus senatör aleksey puşkov, almanya, almanya için alternatif (afd), fransa, abd, avrupa, elon musk, hristiyan demokrat birlik (cdu)
rus senatör aleksey puşkov, almanya, almanya için alternatif (afd), fransa, abd, avrupa, elon musk, hristiyan demokrat birlik (cdu)
Rus senatör Puşkov: Avrupa'da sağ partilerin popülaritesi artıyor
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Avrupa'da sağ eğilimli partilerin popülaritesinin arttığını ifade etti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ulusal çıkarların korunmasını savunan sağ partilerin Avrupa'da giderek daha popüler hale geldiğini belirtti.
Puşkov, “Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde Almanya İçin Alternatif partisi, Başbakan Friedrich Merz'in partisi CDU'dan yüzde 12 daha fazla desteğe sahip: CDU'nun yüzde 27'sine karşılık, yüzde 39 destek görüyor. Oysa 2021'de durum tam tersiydi: CDU yüzde 31.8, ‘Alternatif’ ise sadece yüzde 20.8'lik desteğe sahipti. Böylece AfD dört yılda yüzde 19 daha kazanmış oldu” ifadelerine yer verdi.
Bu genel eğilimin Fransa ve İngiltere için de geçerli olduğunu vurgulayan Puşkov, “Avrupa'daki siyasi sarkacın yönü giderek sağa, yani Avrupa uluslarının kendi kendini yok etmesine yol açan sol-liberal hayaller ve hegemonik küreselleşme yerine, ulusal çıkarları önceleyen güçlere doğru kayıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Rus senatör ayrıca, ABD’li girişimci Elon Musk'ın “AfD kazanmazsa, Almanya biter” şeklindeki sözlerini de anımsattı.
Infratest Dimap Enstitüsü'nün Mitteldeutsche Zeitung gazetesi için yaptığı ankete göre, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD), onlarca yıldır Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde baskın siyasi güç olan Hristiyan Demokrat Birlik'i (CDU) geride bırakarak en popüler parti haline geldi.