Peskov: Küresel ekonomi gümrük savaşlarıyla karşı karşıya
Brezilya'nın ABD'nin tarife baskısı nedeniyle BRICS ülkeleriyle sanal zirve planlamasını değerlendiren Peskov, gümrük savaşlarının küresel ekonomiyi etkisi altına aldığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel ekonominin tarife savaşlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Vladivostok'ta düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda Sputnik'e demeç veren Peskov, Brezilya'nın ABD'nin tarifeleri nedeniyle BRICS ülkeleriyle acil toplantı yapma talebi ışığında, küresel ekonominin tarife savaşlarıyla uğraşmak zorunda kaldığının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, "Brezilya, tarife savaşlarının sonuçlarıyla yüzleşen tek ülke değil. Aslında tüm dünya ekonomisi bir şekilde bununla karşı karşıya. Sonuçlarının ne olacağını kimse bilmiyor. Bence, bu savaşlara maruz kalanlar da, bu savaşları başlatanlar da bilmiyor. Sonuçlarını tam olarak hesaplayamıyorlar da. Bu nedenle, konuşmak ve tartışmak çok önemli" dedi.
Valor Economico gazetesinin haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikasını görüşmek üzere 8 Eylül'de BRICS ülkeleriyle olağanüstü bir sanal zirve düzenlemeyi planlıyor.
ABD'nin Brezilya'ya baskısı
Trump, 30 Temmuz'da Brezilya'ya 'ABD için tehdit oluşturan' eylemlerden dolayı yüzde 50 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamıştı. 'Amerikan karşıtı' politikaları destekleyen her BRICS ülkesinin ek gümrük vergilerine tabi olacağı uyarısında bulunmuştu.
Lula da Silva ise Brezilya'nın başka ticaret ortakları bulmaya odaklanacağını söylemiş ve ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürü başlatarak Washington'la istişareler yapılmasını talep etmişti.
