Balıkesir'de peş peşe depremler: 6 dakika içinde önce 4.9 sonra 4.1 ile sarsıldı

Balıkesir'de 12.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. 6 dakika sonra ise kentte 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 07.09.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.Balıkesir'de depremAFAD, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdiBalıkesir sallanıyor: Balıkesir'de son depremler4.9'luk depremin hemen ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

