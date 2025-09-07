Balıkesir'de peş peşe depremler: 6 dakika içinde önce 4.9 sonra 4.1 ile sarsıldı
12:44 07.09.2025 (güncellendi: 14:33 07.09.2025)
deprem
Balıkesir'de 12.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. 6 dakika sonra ise kentte 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Balıkesir 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Balıkesir'de deprem
AFAD, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi
#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:12:35:09 TSİ
Enlem:39.17528 N
Boylam:28.16556 E
Derinlik:7.72 km
Detay:
Balıkesir sallanıyor: Balıkesir'de son depremler
4.9'luk depremin hemen ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:12:41:58 TSİ
Enlem:39.18194 N
Boylam:28.17111 E
Derinlik:9.96 km
Detay: