Balıkesir'de peş peşe depremler: 6 dakika içinde önce 4.9 sonra 4.1 ile sarsıldı
Balıkesir'de 12.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. 6 dakika sonra ise kentte 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T12:44+0300
2025-09-07T14:33+0300
Balıkesir 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.Balıkesir'de depremAFAD, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdiBalıkesir sallanıyor: Balıkesir'de son depremler4.9'luk depremin hemen ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
balıkesir'de deprem, son depremler, deprem, deprem son dakika
Balıkesir'de peş peşe depremler: 6 dakika içinde önce 4.9 sonra 4.1 ile sarsıldı

12:44 07.09.2025 (güncellendi: 14:33 07.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir'de 12.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. 6 dakika sonra ise kentte 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Balıkesir 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Balıkesir'de deprem

AFAD, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi

Balıkesir sallanıyor: Balıkesir'de son depremler

4.9'luk depremin hemen ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
