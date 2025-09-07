https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/prof-dr-pampal-en-tehlikeli-bolgeye-dikkat-cekti-7ye-kadar-buyuklukte-deprem-uretme-potansiyeli-var-1099171951.html

Prof. Dr. Pampal en tehlikeli bölgeye dikkat çekti: '7'ye kadar büyüklükte deprem üretme potansiyeli var'

Prof. Dr. Pampal en tehlikeli bölgeye dikkat çekti: '7'ye kadar büyüklükte deprem üretme potansiyeli var'

Sputnik Türkiye

Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, Gelenbe Fayı'na dikkat çekti... 07.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-07T14:17+0300

2025-09-07T14:17+0300

2025-09-07T14:18+0300

türki̇ye

süleyman pampal

deprem

sındırgı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097488813_0:143:2736:1682_1920x0_80_0_0_076fb2ccdac37e7046ee05487a8e45d0.jpg

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda deprem olmaya devam ediyor. Bugün 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede panik yaşanırken, Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki Gelenbe Fayı'na dikkat çekti. Pampal, "Gelenbe fayı kırılırsa 7'ye kadar büyüklükte deprem üretme potansiyeli var, bunu da dikkate almak gerek" dedi. Artçıların yoğun olmasını belki tartışmak gerekiyorDeprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN Türk'te yaptığı değerlendirmelerde bölgedeki artçıların devam ettiğini vurgularken, "İlk kırılan fayın güneyine yayıldı ve kırılmaya da devam ediyor. Oldukça da büyüklüğü fazla artçılar oluyor. Simav fay zonunun batı bölgesi. Sındırgı fayı üzerinde normal fayların kırılması ile oluşan depremler bunlar. Burası son derece aktif bir kuşak. Burada artçıların yoğun olmasını belki tartışmak gerekiyor ve onun için yeni çalışmaların gerektiğini söylüyoruz" dedi. Gelembe Fayı kırılırsa 7'ye kadar büyüklükte deprem üretme potansiyeli varProf. Dr. Pampal konuşmasında Gelenbe Fayı'na dikkat çekerek şunları dile getirdi:"Burada Akhisar Bigadiş arasında Gelenbe diye bildiğimiz fay var. Bu fay dik yönde kesişiyor Sındırgı ile. Sındırgı ve Gelenbe fayının kesişme noktası bu depremin gerçekleştiği yer. Gelenbe fayı kırılırsa 7'ye kadar büyüklükte deprem üretme potansiyeli var, bunu da dikkate almak gerek. Bunlar olağandır. Sındırgı civarı magmanın yeryüzüne yakın olduğu bir bölge. En kolay kırılacak kabuk parçası Batı Anadolu'dadır. Bunlar son derece normal depremler. Bildiğimiz deprem aktivitesini yaşıyoruzVatandaşlar teyakkuzda olmalı. Sürekli deprem aktivitesi yapılarda hasara yol açar. Vatandaşlar yapılarını kontrol etmeli ve uyarıları dikkate almalılar. Daha büyük deprem mümkün, bölge 6-7 arası deprem üretme potansiyeline sahip, olursa sürpriz olmaz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/balikesirde-deprem-49-ile-sarsildi-1099170104.html

türki̇ye

sındırgı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman pampal, deprem, sındırgı