DÜNYA
Muhalif lider Şor: Moldova'da sadece 'telefon hukuku' kaldı
Moldova’da muhalefetteki Zafer Bloğu’nun lideri İlan Şor, ülkede telefonla talimata dayalı hukukun egemen olduğunun altını çizerek emniyet güçleri tarafından yapılan muhalefete yönelik aramaların, can çekişen Moldova rejiminin başlattığı 'ulusal avın' bir parçası olduğunu vurguladı.Vladivostok'ta düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda Sputnik'e demeç veren muhalif lider, Kişinev'de uzun zamandır kelimenin alışılmış anlamıyla 'hukuk' olmadığını vurgulayarak "Ülkemizde sadece telefon hukuku kaldı, mevcut cumhurbaşkanı ve onun Batı yanlısı faşist rejim destekçileri, telefonu açıp hakimleri arayarak ne yapmaları gerektiğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.Emniyet güçlerinin muhalefet temsilcilerinin ikamet ve çalışma adreslerinde yürüttüğü aramaları eleştiren Şor, "Moldova'da muhalefete yönelik aramalar ulusal avın parçası. Ne yazık ki, hükümet ve muhalefet arasında bu tür iletişime alıştık. Hükümet, muhalefetin iddialarını çürütecek hiçbir argüman olmadığında aramalara başlıyor" dedi.Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu rejiminin, iktidarını kaybetmeye başladığını anladığı için can çekiştiğini kaydeden Şor, "Muhalefeti sindirmek için mümkün olan veya olmayan her şeyi yapacaklar" diye konuştu.
i̇lan şor, moldova, kişinev, şor partisi, doğu ekonomik forumu
16:55 07.09.2025
© Sputnik / Максим БлиновMoldovalı siyasetçi ve muhalif Şor partisinin başkanı İlan Şor
Moldova'da muhalefete yönelik baskıdan söz eden muhalif lider Şor, ülkedeki hukuksuzluğun geldiği boyuta dikkat çekti.
Moldova’da muhalefetteki Zafer Bloğu’nun lideri İlan Şor, ülkede telefonla talimata dayalı hukukun egemen olduğunun altını çizerek emniyet güçleri tarafından yapılan muhalefete yönelik aramaların, can çekişen Moldova rejiminin başlattığı 'ulusal avın' bir parçası olduğunu vurguladı.

Vladivostok'ta düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda Sputnik'e demeç veren muhalif lider, Kişinev'de uzun zamandır kelimenin alışılmış anlamıyla 'hukuk' olmadığını vurgulayarak "Ülkemizde sadece telefon hukuku kaldı, mevcut cumhurbaşkanı ve onun Batı yanlısı faşist rejim destekçileri, telefonu açıp hakimleri arayarak ne yapmaları gerektiğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
Emniyet güçlerinin muhalefet temsilcilerinin ikamet ve çalışma adreslerinde yürüttüğü aramaları eleştiren Şor, "Moldova'da muhalefete yönelik aramalar ulusal avın parçası. Ne yazık ki, hükümet ve muhalefet arasında bu tür iletişime alıştık. Hükümet, muhalefetin iddialarını çürütecek hiçbir argüman olmadığında aramalara başlıyor" dedi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu rejiminin, iktidarını kaybetmeye başladığını anladığı için can çekiştiğini kaydeden Şor, "Muhalefeti sindirmek için mümkün olan veya olmayan her şeyi yapacaklar" diye konuştu.
