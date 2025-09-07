Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-bugun-ve-yarin-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1099167054.html
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bugün ve yarın gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bugün ve yarın gök gürültülü sağanak geliyor
MGM Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeleri açıkladı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak bugün... 07.09.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz bölgesinde etkili olacak sağanak için uyarılarda bulundu.Gök gürültülü sağanak etkili olacakGiresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Ankara'da bugün yağış var mı?Ankara bugün 25, yarın 20 derece: İki gün de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.İstanbul hava durumuİstanbul'da bugün ve yarın için yağış beklentisi yok, 27 derece
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/barajlardaki-su-yuzde-7nin-de-altina-dustu-uzun-zamandir-yagis-almayan-ankara-icin-meteorolojide-1099135611.html
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bugün ve yarın gök gürültülü sağanak geliyor

09:27 07.09.2025 (güncellendi: 09:29 07.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
MGM Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeleri açıkladı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak bugün. Ankara'da ise 20'li derecelere düşen sıcaklıkla beraber bugün de sağanak beklentisi var. İstanbul ise çok bulutlu olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz bölgesinde etkili olacak sağanak için uyarılarda bulundu.

Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara'da bugün yağış var mı?

Ankara bugün 25, yarın 20 derece: İki gün de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
TÜRKİYE
Barajlardaki su yüzde 7'nin de altına düştü: Uzun zamandır yağış almayan Ankara için Meteoroloji'de sevindirici haber
5 Eylül, 12:51

İstanbul hava durumu

İstanbul'da bugün ve yarın için yağış beklentisi yok, 27 derece
