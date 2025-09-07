https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-bugun-ve-yarin-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1099167054.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: Bugün ve yarın gök gürültülü sağanak geliyor

MGM Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeleri açıkladı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak bugün... 07.09.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz bölgesinde etkili olacak sağanak için uyarılarda bulundu.Gök gürültülü sağanak etkili olacakGiresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Ankara'da bugün yağış var mı?Ankara bugün 25, yarın 20 derece: İki gün de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.İstanbul hava durumuİstanbul'da bugün ve yarın için yağış beklentisi yok, 27 derece

