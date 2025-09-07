https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-bugun-ve-yarin-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1099167054.html
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bugün ve yarın gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bugün ve yarın gök gürültülü sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
MGM Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeleri açıkladı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak bugün... 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T09:27+0300
2025-09-07T09:27+0300
2025-09-07T09:29+0300
türki̇ye
meteoroloji
i̇stanbul
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099166899_167:0:1161:559_1920x0_80_0_0_8ab1925373447a243ac47cb5ebc18e88.png
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz bölgesinde etkili olacak sağanak için uyarılarda bulundu.Gök gürültülü sağanak etkili olacakGiresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Ankara'da bugün yağış var mı?Ankara bugün 25, yarın 20 derece: İki gün de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.İstanbul hava durumuİstanbul'da bugün ve yarın için yağış beklentisi yok, 27 derece
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/barajlardaki-su-yuzde-7nin-de-altina-dustu-uzun-zamandir-yagis-almayan-ankara-icin-meteorolojide-1099135611.html
türki̇ye
i̇stanbul
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099166899_292:0:1037:559_1920x0_80_0_0_f9dd0bc248721e98449fd9007cf64bf8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, i̇stanbul, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, karadeniz
meteoroloji, i̇stanbul, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, karadeniz
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bugün ve yarın gök gürültülü sağanak geliyor
09:27 07.09.2025 (güncellendi: 09:29 07.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
MGM Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeleri açıkladı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak bugün. Ankara'da ise 20'li derecelere düşen sıcaklıkla beraber bugün de sağanak beklentisi var. İstanbul ise çok bulutlu olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz bölgesinde etkili olacak sağanak için uyarılarda bulundu.
Gök gürültülü sağanak etkili olacak
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara'da bugün yağış var mı?
Ankara bugün 25, yarın 20 derece: İki gün de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
İstanbul'da bugün ve yarın için yağış beklentisi yok, 27 derece