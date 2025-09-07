https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/lavrov-rusya-hindistan-ve-cin-cesitli-alanlardaki-cikarlarinin-ortak-oldugunun-bilincinde-1099175389.html

Lavrov: Rusya, Hindistan ve Çin, çeşitli alanlardaki çıkarlarının ortak olduğunun bilincinde

Lavrov: Rusya, Hindistan ve Çin, çeşitli alanlardaki çıkarlarının ortak olduğunun bilincinde

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya, Hindistan ve Çin'in birçok alanda ortak çıkarlarının bilincinde olup bu ortaklığı geliştirme eğiliminde olduğunu... 07.09.2025

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Hindistan ve Çin'in birçok alanda ortak çıkarlarının bilincinde olduğunu belirtti.Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin birlikte çektirdiği fotoğrafı yorumlayan Lavrov, şunları söyledi:Rus Bakan, ülkelerin ortak çıkarlarının ekonomilerini geliştirmek, toplumsal sorunları çözmek ve halklarının refahını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

