Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/lavrov-rusya-hindistan-ve-cin-cesitli-alanlardaki-cikarlarinin-ortak-oldugunun-bilincinde-1099175389.html
Lavrov: Rusya, Hindistan ve Çin, çeşitli alanlardaki çıkarlarının ortak olduğunun bilincinde
Lavrov: Rusya, Hindistan ve Çin, çeşitli alanlardaki çıkarlarının ortak olduğunun bilincinde
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya, Hindistan ve Çin'in birçok alanda ortak çıkarlarının bilincinde olup bu ortaklığı geliştirme eğiliminde olduğunu... 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T17:38+0300
2025-09-07T17:38+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
vladimir putin
çin devlet başkanı şi cinping
hindistan başbakanı narendra modi
çin
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099175172_0:26:374:236_1920x0_80_0_0_0f0feb08a7021f3abc8436195c379248.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Hindistan ve Çin'in birçok alanda ortak çıkarlarının bilincinde olduğunu belirtti.Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin birlikte çektirdiği fotoğrafı yorumlayan Lavrov, şunları söyledi:Rus Bakan, ülkelerin ortak çıkarlarının ekonomilerini geliştirmek, toplumsal sorunları çözmek ve halklarının refahını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/cinin-gozunden-putin-ve-si-cinping-gorusmesi-tarihi-bir-zirve--1099038433.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099175172_0:0:374:282_1920x0_80_0_0_ba472bf20f3ea080db6ee093ad7c4cec.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, hindistan başbakanı narendra modi, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, hindistan başbakanı narendra modi, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

Lavrov: Rusya, Hindistan ve Çin, çeşitli alanlardaki çıkarlarının ortak olduğunun bilincinde

17:38 07.09.2025
© Sputnik / Narendra Modi/XVladimir Putin-Şi Cinping-Narendra Modi
Vladimir Putin-Şi Cinping-Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
© Sputnik / Narendra Modi/X
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya, Hindistan ve Çin'in birçok alanda ortak çıkarlarının bilincinde olup bu ortaklığı geliştirme eğiliminde olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Hindistan ve Çin'in birçok alanda ortak çıkarlarının bilincinde olduğunu belirtti.
Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin birlikte çektirdiği fotoğrafı yorumlayan Lavrov, şunları söyledi:

Fotoğraf, üç büyük medeniyeti temsil eden üç büyük devletin birçok alanda çıkarlarının ortak olduğunu kabul ettiğinin bir göstergesidir. Bu, her şeyin yüzde 100 örtüştüğü anlamına gelmez, ancak Çin, Rusya ve Hindistan, ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardan karşılıklı fayda elde ederek ortaklıklarını geliştirme eğilimindedir.

Rus Bakan, ülkelerin ortak çıkarlarının ekonomilerini geliştirmek, toplumsal sorunları çözmek ve halklarının refahını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
DÜNYA
Çin'in gözünden Putin ve Şi Cinping görüşmesi: 'Tarihi bir zirve'
3 Eylül, 01:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала