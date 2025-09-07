https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/kabine-yarin-erdogan-baskanliginda-toplaniyor-masada-terorsuz-turkiye-suriyedeki-gelismeler-ve-1099170187.html

Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Masada Terörsüz Türkiye, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze var

Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Masada Terörsüz Türkiye, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze var

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana maddeleri Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze olacak. 07.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-07T12:47+0300

2025-09-07T12:47+0300

2025-09-07T12:47+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

suriye

gazze

sdg

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084504459_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c38a0e0cd4536bcd3e407559b39f2fb9.jpg

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi istihbarat raporları incelenerek ele alınacak. SDG konusunda atılacak adımların da ele alınacağı toplantının bir gündem maddesi de Gazze'deki gelişmeler. Komisyon çalışmaları ele alınacakHabertürk'ün haberine göre, Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için mevzuat ihtiyacı olup olmadığı üzerinde durulacak.SGD konusunda atılacak adımlar ele alınacakToplantının başka bir ana maddesi ise Suriye. Terörsüz bölge hedefinin bir ayağı olan Suriye’deki gelişmeler de masaya yatırılacak, SDG konusunda atılacak adımlar ele alınacak.İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı da kabinenin gündeminde olacak. Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararı öncesinde diplomatik temaslardaki son durum da masaya yatırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/300-bininci-afet-konutu-kura-cekimine-katilan-erdogan-her-3-vatandasimizdan-2sini-evine-kavusturmus-1099164716.html

türki̇ye

suriye

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, suriye, gazze, sdg