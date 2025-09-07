Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/kabine-yarin-erdogan-baskanliginda-toplaniyor-masada-terorsuz-turkiye-suriyedeki-gelismeler-ve-1099170187.html
Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Masada Terörsüz Türkiye, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze var
Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Masada Terörsüz Türkiye, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana maddeleri Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze olacak. 07.09.2025
Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi istihbarat raporları incelenerek ele alınacak. SDG konusunda atılacak adımların da ele alınacağı toplantının bir gündem maddesi de Gazze'deki gelişmeler. Komisyon çalışmaları ele alınacakHabertürk'ün haberine göre, Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için mevzuat ihtiyacı olup olmadığı üzerinde durulacak.SGD konusunda atılacak adımlar ele alınacakToplantının başka bir ana maddesi ise Suriye. Terörsüz bölge hedefinin bir ayağı olan Suriye’deki gelişmeler de masaya yatırılacak, SDG konusunda atılacak adımlar ele alınacak.İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı da kabinenin gündeminde olacak. Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararı öncesinde diplomatik temaslardaki son durum da masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
© AA / Utku Uçrak
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana maddeleri Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze olacak.
Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi istihbarat raporları incelenerek ele alınacak. SDG konusunda atılacak adımların da ele alınacağı toplantının bir gündem maddesi de Gazze'deki gelişmeler.

Komisyon çalışmaları ele alınacak

Habertürk'ün haberine göre, Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için mevzuat ihtiyacı olup olmadığı üzerinde durulacak.

SGD konusunda atılacak adımlar ele alınacak

Toplantının başka bir ana maddesi ise Suriye. Terörsüz bölge hedefinin bir ayağı olan Suriye’deki gelişmeler de masaya yatırılacak, SDG konusunda atılacak adımlar ele alınacak.
İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı da kabinenin gündeminde olacak. Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararı öncesinde diplomatik temaslardaki son durum da masaya yatırılacak.
