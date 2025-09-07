https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/kabine-yarin-erdogan-baskanliginda-toplaniyor-masada-terorsuz-turkiye-suriyedeki-gelismeler-ve-1099170187.html
Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Masada Terörsüz Türkiye, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze var
Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi istihbarat raporları incelenerek ele alınacak. SDG konusunda atılacak adımların da ele alınacağı toplantının bir gündem maddesi de Gazze'deki gelişmeler. Komisyon çalışmaları ele alınacakHabertürk'ün haberine göre, Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için mevzuat ihtiyacı olup olmadığı üzerinde durulacak.SGD konusunda atılacak adımlar ele alınacakToplantının başka bir ana maddesi ise Suriye. Terörsüz bölge hedefinin bir ayağı olan Suriye’deki gelişmeler de masaya yatırılacak, SDG konusunda atılacak adımlar ele alınacak.İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı da kabinenin gündeminde olacak. Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararı öncesinde diplomatik temaslardaki son durum da masaya yatırılacak.
Komisyon çalışmaları ele alınacak
Habertürk'ün haberine göre, Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için mevzuat ihtiyacı olup olmadığı üzerinde durulacak.
SGD konusunda atılacak adımlar ele alınacak
Toplantının başka bir ana maddesi ise Suriye. Terörsüz bölge hedefinin bir ayağı olan Suriye’deki gelişmeler de masaya yatırılacak, SDG konusunda atılacak adımlar ele alınacak.
İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı da kabinenin gündeminde olacak. Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararı öncesinde diplomatik temaslardaki son durum da masaya yatırılacak.