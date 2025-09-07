Türkiye
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
İtibar Akademi Başkanı Ertan Acar hayatını kaybetti
İtibar Akademi Başkanı Ertan Acar hayatını kaybetti
İş dünyasında marka, itibar ve güven araştırmalarıyla tanınan İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar yaşamını yitirdi.
İtibar Akademi Başkanı Ertan Acar hayatını kaybetti

Ertan Acar
İş dünyasında marka, itibar ve güven araştırmalarıyla tanınan İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar yaşamını yitirdi.
İtibar Akademisi'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar hayatını kaybetti. Uzun yıllar gazetecilik yapan, Acar, ağustos ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından uzun süre yoğun bakımda kaldı. Acar, önceki gün vefat etti.
Türkiye'de marka, itibar ve güven araştırmalarına yön veren çalışmalarıyla iş dünyasında tanınan Ertan Acar bugün öğle namazının ardından İstanbul Küçükçekmece Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ertan Acar kimdir?

1973 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğan Ertan Acar, üniversite eğitimini 1996 yılında tamamladıktan sonra Doğan Grubu'na geçerek 3 yıl Radikal Gazetesi'nde muhabirlik yapan Acar, 1999'da kısa bir süre Sabah Gazetesi'nde editör olarak görev yaptı, aynı yıl yazı işleri editörü olarak Dünya Gazetesi'ne geçti.
Uzun zaman halkla ilişkiler şirketlerinde çalışan Acar 2010 yılında İtibar Atölyesi'ni kurdu. Bugüne kadar pek çok kuruma iletişim danışmanlığı yapan, iş dünyasının önde gelen ve saygın sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler yürüten Ertan Acar; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Gazetecileri Derneği ve BJK üyesidir.
