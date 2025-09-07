https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/ilk-ders-zili-yarin-calacak-yaklasik-20-milyon-ogrenci-ders-basi-yapacak-1099169832.html

İlk ders zili yarın çalacak: Yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak

İlk ders zili yarın çalacak: Yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak

Sputnik Türkiye

Yaz tatilinin ardından yarın 20 milyona yakın öğrenci yarın ders başı yapıyor. 07.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-07T12:32+0300

2025-09-07T12:32+0300

2025-09-07T12:32+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

ara tatil

sömestr tatili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098546846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bc92c3c2d96c3199a40a639b85c1ffb0.jpg

Üç aylık yaz tatilinin ardından yarın 20 milyona yakın öğrenci okullarına ve arkadaşlarına kavuşacak. Bu yıl da öğrenciler için ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki okullarda ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman?Okullar yeni döneme hazırYeni döneme hazır olan okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları da sıralarda öğrencileri bekliyor.Bu yıl, ders kitaplarının içeriği de güncellendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, geçen yıl ilk kez okul öncesi,1,5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerine uygulanmıştı. Bu yıl ise 2,6 ve 10'uncu sınıf öğrencileri de yeni müfredata göre eğitim görecek.Kitapların arkasında bulunan karekod sayesinde içeriklere dijital olarak da ulaşılabilecek. Öğrenciler, animasyon, simülasyon, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara erişebilecek.Okul formalarında yeni dönemBu yıl okullarda yeniden forma zorunluluğu da olacak. Okul formalarında herhangi bir marka ya da logo bulunmayacak. Belirlenen okul forması 4 yıl geçerli olacak ve değiştirilmeyecek.Okullarda ara tatil ve sömestr ne zaman?MEB'in yayımladığı takvime göre, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/1098686125.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okullar ne zaman açılıyor,. okullar ne zaman kapacak 2026, ara tatil ne zaman, sömestr tatili ne zaman