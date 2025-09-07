https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/ilk-ders-zili-yarin-calacak-yaklasik-20-milyon-ogrenci-ders-basi-yapacak-1099169832.html
İlk ders zili yarın çalacak: Yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak
İlk ders zili yarın çalacak: Yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak
Sputnik Türkiye
Yaz tatilinin ardından yarın 20 milyona yakın öğrenci yarın ders başı yapıyor. 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T12:32+0300
2025-09-07T12:32+0300
2025-09-07T12:32+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
ara tatil
sömestr tatili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098546846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bc92c3c2d96c3199a40a639b85c1ffb0.jpg
Üç aylık yaz tatilinin ardından yarın 20 milyona yakın öğrenci okullarına ve arkadaşlarına kavuşacak. Bu yıl da öğrenciler için ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki okullarda ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman?Okullar yeni döneme hazırYeni döneme hazır olan okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları da sıralarda öğrencileri bekliyor.Bu yıl, ders kitaplarının içeriği de güncellendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, geçen yıl ilk kez okul öncesi,1,5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerine uygulanmıştı. Bu yıl ise 2,6 ve 10'uncu sınıf öğrencileri de yeni müfredata göre eğitim görecek.Kitapların arkasında bulunan karekod sayesinde içeriklere dijital olarak da ulaşılabilecek. Öğrenciler, animasyon, simülasyon, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara erişebilecek.Okul formalarında yeni dönemBu yıl okullarda yeniden forma zorunluluğu da olacak. Okul formalarında herhangi bir marka ya da logo bulunmayacak. Belirlenen okul forması 4 yıl geçerli olacak ve değiştirilmeyecek.Okullarda ara tatil ve sömestr ne zaman?MEB'in yayımladığı takvime göre, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/1098686125.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098546846_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_647c22a65f9ac3506ce1926e955baa3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
okullar ne zaman açılıyor,. okullar ne zaman kapacak 2026, ara tatil ne zaman, sömestr tatili ne zaman
okullar ne zaman açılıyor,. okullar ne zaman kapacak 2026, ara tatil ne zaman, sömestr tatili ne zaman
İlk ders zili yarın çalacak: Yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak
Yaz tatilinin ardından yarın 20 milyona yakın öğrenci yarın ders başı yapıyor.
Üç aylık yaz tatilinin ardından yarın 20 milyona yakın öğrenci okullarına ve arkadaşlarına kavuşacak. Bu yıl da öğrenciler için ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki okullarda ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman?
Okullar yeni döneme hazır
Yeni döneme hazır olan okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları da sıralarda öğrencileri bekliyor.
Bu yıl, ders kitaplarının içeriği de güncellendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, geçen yıl ilk kez okul öncesi,1,5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerine uygulanmıştı. Bu yıl ise 2,6 ve 10'uncu sınıf öğrencileri de yeni müfredata göre eğitim görecek.
Kitapların arkasında bulunan karekod sayesinde içeriklere dijital olarak da ulaşılabilecek. Öğrenciler, animasyon, simülasyon, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara erişebilecek.
Okul formalarında yeni dönem
Bu yıl okullarda yeniden forma zorunluluğu da olacak. Okul formalarında herhangi bir marka ya da logo bulunmayacak. Belirlenen okul forması 4 yıl geçerli olacak ve değiştirilmeyecek.
Okullarda ara tatil ve sömestr ne zaman?
MEB'in yayımladığı takvime göre, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.