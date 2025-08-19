https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/1098686125.html

Okullarda yeni dönem başlıyor: Zilsiz okul uygulaması hayata geçecek, özel şube uygulaması sona erecek

Okullarda yeni dönem başlıyor: Zilsiz okul uygulaması hayata geçecek, özel şube uygulaması sona erecek

Sputnik Türkiye

MEB, yeni eğitim öğretim döneminde birçok farklı uygulamayı hayata geçirecek. Bazı okullar 'zilsiz okul' uygulaması geçecek, 'özel şube' uygulamaları ise sona... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T10:43+0300

2025-08-19T10:43+0300

2025-08-19T10:43+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

yusuf tekin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098546846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bc92c3c2d96c3199a40a639b85c1ffb0.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılında farklı uygulamaları hayata geçirecek. Bazı okullarda öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla "zilsiz okul" uygulaması başlatılacak, ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller kullandırılmayacak, okula kayıt, teknolojik/fiziki imkanlar, yabancı dil eğitimi gibi hususlar gerekçe gösterilerek "özel şube" açılmasına izin verilmeyecek. İlk ders orman yangınları olacakTüm illere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla gönderilen "2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgeye göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak.Okullarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinin "duyarlılık" değeri kapsamında, doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca yürütülmesine önem verilecek. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanarak ilk ders "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak.Tören ve kutlamalardaki materyaller komisyon onayıyla kullanılabilecekGenelgeye göre, 12-18 Aralık arasında kutlanan ve öğrencilerde milli bilincin oluşmasına katkısı bulunan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliklerinde, yerli üretim ve tüketimin önemi, tasarruf bilincinin artırılması ve milli ekonominin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gibi temalar işlenecek, yerli sanayi ile teknoloji ürünleri tanıtılacak.Okullarda tören, kutlama ve anma günleri gibi etkinliklerde müzik, video, broşür ve pankart gibi materyaller, kurulan eser inceleme komisyonunun onayıyla kullanılabilecek.'Zilsiz okul' uygulaması başlıyor.Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrencisi azalan okulların açık kalması sağlanacak.Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.Ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller kullandırılmayacakİkinci dönem Öğretmenler Kurulunda velilere maddi külfet getirmeyecek şekilde belirlenmesi gereken okul kıyafetlerinin rengi, kumaşı, tasarım özellikleri ile logolar okul aile birliği tarafından temin edilerek, okulların internet sayfalarında duyurulacak.Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin, okul/kurumlarda kullandırılmaması, velilere maddi külfet oluşturacak bu tür uygulamalardan kaçınılması, bu konuda il genelinde okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarının yapılmaması için gerekli tedbirler alınacak.Özel okulların, eğitim ücretleri ile sundukları diğer hizmetlerin ücretlerini belirlemesinde yönetmelikteki ilgili maddelere uygun hareket etmemeleri, ayrıca kademe başlangıçları için belirlenecek ücretlerde fahiş fiyat uygulamaları durumunda tespit edilen okullarla ilgili işlem yapılacak.Atatürk Haftası anma etkinlikleri ara tatil nedeniyle bir hafta önce düzenlenecek10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma ve tiyatro gibi etkinlikler bir önceki hafta, öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek."Özel şube" açılmasına izin verilmeyecekAyrıştırmaya yol açacak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini ortadan kaldıracak, pedagojik açıdan olumsuzluklara sebebiyet verecek okula kayıt, teknolojik/fiziki imkanlar, yabancı dil eğitimi gibi hususlar gerekçe gösterilerek "özel şube" açılmasına izin verilmeyecek.Sınıflarda cep telefonu bulundurulmayacakÖğrencilerin, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması için sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.Okul ve kurum dışında mekanlarda mezuniyet etkinliği yapılmayacakPlanlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet getirecek etkinliklerden kaçınılacak. Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun mekan veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/meb-ozel-okullari-mercek-altina-aldi-ucretsiz-dagitilan-kitaplari-takip-edin-talimati-1098565680.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb), okul, yusuf tekin