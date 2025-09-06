Türkiye
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla görevden uzaklaştırıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.”İlker Arslan kimdir?1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun olan İlker Arslan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde başladığı görevini Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’daki farklı birimlerde sürdürdü. 2016-2021 arasında Tanık Koruma Daire Başkanlığı yaptı. 2021-2024 yıllarında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev aldı ve 2024’te Antalya İl Emniyet Müdürü oldu.
14:37 06.09.2025 (güncellendi: 14:53 06.09.2025)
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Arslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla görevden uzaklaştırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.”

İlker Arslan kimdir?

1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun olan İlker Arslan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde başladığı görevini Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’daki farklı birimlerde sürdürdü. 2016-2021 arasında Tanık Koruma Daire Başkanlığı yaptı. 2021-2024 yıllarında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev aldı ve 2024’te Antalya İl Emniyet Müdürü oldu.
