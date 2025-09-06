Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Sahada çifte zafer: A Milli Takımlar, voleybol ve basketbolda aynı gün galip geldi
Sputnik Türkiye
Türkiye A Milli Takımları için 6 Eylül unutulmaz bir gün oldu. Voleybol sahasında ve basketbol parkesinde alınan galibiyetler, sporseverlere çifte gurur... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
Sahada çifte zafer: A Milli Takımlar, voleybol ve basketbolda aynı gün galip geldi

15:31 06.09.2025
Türkiye A Milli Takımları için 6 Eylül unutulmaz bir gün oldu. Voleybol sahasında ve basketbol parkesinde alınan galibiyetler, sporseverlere çifte gurur yaşattı.
© AA / Mustafa Hatipoğlu

Bugün, Türk sporu için unutulmaz bir tarih oldu. A Milli Takımlar, aynı gün hem voleybolda hem basketbolda sahaya çıktı ve ikisinde de galibiyet aldı.

© AA / Mustafa Hatipoğlu

Bugün, Türk sporu için unutulmaz bir tarih oldu. A Milli Takımlar, aynı gün hem voleybolda hem basketbolda sahaya çıktı ve ikisinde de galibiyet aldı.

© AA / Esra Bilgin

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç’i 85-79 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

© AA / Esra Bilgin

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç’i 85-79 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

© AA / Mustafa Hatipoğlu

A Milli Kadın Voleybol Takımı da aynı gün çıktığı karşılaşmada güçlü bir oyun sergileyerek rakibini mağlup etti. Filedeki üstünlük yine Türkiye’nin oldu.

© AA / Mustafa Hatipoğlu

A Milli Kadın Voleybol Takımı da aynı gün çıktığı karşılaşmada güçlü bir oyun sergileyerek rakibini mağlup etti. Filedeki üstünlük yine Türkiye’nin oldu.

© AA / Esra Bilgin

Turnuvada son sekize kalan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kritik anlarda gösterdikleri performansla taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Bu başarı, basketbolun yükselen grafiğini bir kez daha kanıtladı.

© AA / Esra Bilgin

Turnuvada son sekize kalan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kritik anlarda gösterdikleri performansla taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Bu başarı, basketbolun yükselen grafiğini bir kez daha kanıtladı.

© AA / Mustafa Hatipoğlu

Bu sonuçla Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükselme başarısı gösterdi.

© AA / Mustafa Hatipoğlu

Bu sonuçla Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükselme başarısı gösterdi.

© AA / Esra Bilgin

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

© AA / Esra Bilgin

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

