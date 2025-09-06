Sahada çifte zafer: A Milli Takımlar, voleybol ve basketbolda aynı gün galip geldi

Bugün, Türk sporu için unutulmaz bir tarih oldu. A Milli Takımlar, aynı gün hem voleybolda hem basketbolda sahaya çıktı ve ikisinde de galibiyet aldı.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç’i 85-79 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finale yükselmeyi başardı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı da aynı gün çıktığı karşılaşmada güçlü bir oyun sergileyerek rakibini mağlup etti. Filedeki üstünlük yine Türkiye’nin oldu.
Turnuvada son sekize kalan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kritik anlarda gösterdikleri performansla taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Bu başarı, basketbolun yükselen grafiğini bir kez daha kanıtladı.
Bu sonuçla Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükselme başarısı gösterdi.
A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
