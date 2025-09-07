https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/filenin-sultanlari-finalde-2025-dunya-voleybol-sampiyonasi-turkiye---italya-maci-ne-zaman-1099168076.html

Filenin Sultanları finalde: 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya maçı ne zaman?

Filenin Sultanları finalde: 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya maçı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın Bangkok kentindeki zorlu arenada, dünya voleybolunun zirvesine ulaşmak için nefes kesen bir mücadele verecek. Finalde... 07.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-07T11:01+0300

2025-09-07T11:01+0300

2025-09-07T11:01+0300

spor

voleybol

filenin sultanları

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099167919_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4f092c3acacf8ea9c2f46216c2d5cd1.jpg

Türkiye A Milli Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile kozlarını paylaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Peki, Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Eylül Cumartesi günü Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde mücadele edecek.Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak tarihi mücadele saat 15.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.Finalde rakip italyaİtalya-Brezilya karşılaşması 3-2 İtalya galibiyetiyle noktalandı. Finalde Türkiye ile karşılaşacak takım da İtalya oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/1099161497.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, a milli kadın voleybol takımı, filenin sultanları, 2025 fivb kadınlar dünya voleybol şampiyonası, final maçı, italya, japonya, tayland, bangkok huamark spor salonu, saat 15.30, trt 1 canlı, italya-brezilya, italya galibiyeti, finalde rakip italya, voleybol haberleri, milli takım tarihi, filenin sultanları final, voleybol maçı saat kaçta? voleybol maçı ne gün, türkiye italya maçı, türkiye italya maçı hangi kanalda, türkiye italya maçı izle