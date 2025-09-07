https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/filenin-sultanlari-finalde-2025-dunya-voleybol-sampiyonasi-turkiye---italya-maci-ne-zaman-1099168076.html
Filenin Sultanları finalde: 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya maçı ne zaman?
Filenin Sultanları finalde: 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya maçı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın Bangkok kentindeki zorlu arenada, dünya voleybolunun zirvesine ulaşmak için nefes kesen bir mücadele verecek. Finalde... 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T11:01+0300
2025-09-07T11:01+0300
2025-09-07T11:01+0300
spor
voleybol
filenin sultanları
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099167919_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4f092c3acacf8ea9c2f46216c2d5cd1.jpg
Türkiye A Milli Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile kozlarını paylaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Peki, Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Eylül Cumartesi günü Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde mücadele edecek.Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak tarihi mücadele saat 15.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.Finalde rakip italyaİtalya-Brezilya karşılaşması 3-2 İtalya galibiyetiyle noktalandı. Finalde Türkiye ile karşılaşacak takım da İtalya oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/1099161497.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099167919_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_41a67a8e44030f2f542d95dda384a2be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, a milli kadın voleybol takımı, filenin sultanları, 2025 fivb kadınlar dünya voleybol şampiyonası, final maçı, italya, japonya, tayland, bangkok huamark spor salonu, saat 15.30, trt 1 canlı, italya-brezilya, italya galibiyeti, finalde rakip italya, voleybol haberleri, milli takım tarihi, filenin sultanları final, voleybol maçı saat kaçta? voleybol maçı ne gün, türkiye italya maçı, türkiye italya maçı hangi kanalda, türkiye italya maçı izle
türkiye, a milli kadın voleybol takımı, filenin sultanları, 2025 fivb kadınlar dünya voleybol şampiyonası, final maçı, italya, japonya, tayland, bangkok huamark spor salonu, saat 15.30, trt 1 canlı, italya-brezilya, italya galibiyeti, finalde rakip italya, voleybol haberleri, milli takım tarihi, filenin sultanları final, voleybol maçı saat kaçta? voleybol maçı ne gün, türkiye italya maçı, türkiye italya maçı hangi kanalda, türkiye italya maçı izle
Filenin Sultanları finalde: 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya maçı ne zaman?
Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın Bangkok kentindeki zorlu arenada, dünya voleybolunun zirvesine ulaşmak için nefes kesen bir mücadele verecek. Finalde rakip, Brezilya'yı 3-2 mağlup eden İtalya oldu. Peki, Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile kozlarını paylaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Peki, Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Eylül Cumartesi günü Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde mücadele edecek.
Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak tarihi mücadele saat 15.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İtalya-Brezilya karşılaşması 3-2 İtalya galibiyetiyle noktalandı. Finalde Türkiye ile karşılaşacak takım da İtalya oldu.