Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/istanbul-valiligi-bazi-ilcelerde-3-gun-sureyle-gosteri-ve-eylemleri-yasakladi-1099176483.html
İstanbul Valiliği'nden 6 ilçede gösteri ve eylem yasağı kararı: Bu akşamdan itibaren başladı
İstanbul Valiliği'nden 6 ilçede gösteri ve eylem yasağı kararı: Bu akşamdan itibaren başladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 3 gün süreyle gösteri ve eylemleri yasakladığını duyurdu. Söz konusu... 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T19:53+0300
2025-09-07T20:43+0300
türki̇ye
beyoğlu
eyüpsultan
i̇stanbul valiliği
beşiktaş
kağıthane
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095834589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4e4aaa19db100e867e69f56bf04518c.jpg
İstanbul Valiliği yaptığı basın duyurusuyla kentte bazı ilçelerde 3 gün süreyle gösteri ve eylemlerin yasaklandığı bilgisini verdi.Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü il başkanlığına gideceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik Kolları bu akşam için CHP binasında toplanma çağrısında bulunmuştu.Vali Gül'den çağrıİstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı ile CHP'nin İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verildiğini anımsattı.Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul'un, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulunun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını belirten Gül, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/istanbul-valiligi-duyurdu-yeni-ogretim-yili-icin-alinan-tedbirler-aciklandi-1099173251.html
türki̇ye
beyoğlu
eyüpsultan
kağıthane
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095834589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_942f855c4c8574c164b2c451fe38699e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beyoğlu, eyüpsultan, i̇stanbul valiliği, beşiktaş, kağıthane, son dakika
beyoğlu, eyüpsultan, i̇stanbul valiliği, beşiktaş, kağıthane, son dakika

İstanbul Valiliği'nden 6 ilçede gösteri ve eylem yasağı kararı: Bu akşamdan itibaren başladı

19:53 07.09.2025 (güncellendi: 20:43 07.09.2025)
© AA / Hakan Akgünİstanbul 1 Mayıs
İstanbul 1 Mayıs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
© AA / Hakan Akgün
Abone ol
İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 3 gün süreyle gösteri ve eylemleri yasakladığını duyurdu. Söz konusu yasak bu akşam saat 20.00'den itibaren uygulamaya alındı.
İstanbul Valiliği yaptığı basın duyurusuyla kentte bazı ilçelerde 3 gün süreyle gösteri ve eylemlerin yasaklandığı bilgisini verdi.
Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır."
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü il başkanlığına gideceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik Kolları bu akşam için CHP binasında toplanma çağrısında bulunmuştu.

Vali Gül'den çağrı

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı ile CHP'nin İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verildiğini anımsattı.
Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul'un, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulunun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını belirten Gül, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır. İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.
trafik denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği duyurdu: Yeni öğretim yılı için alınan tedbirler açıklandı
15:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала