İstanbul Valiliği'nden 6 ilçede gösteri ve eylem yasağı kararı: Bu akşamdan itibaren başladı

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 3 gün süreyle gösteri ve eylemleri yasakladığını duyurdu. Söz konusu... 07.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği yaptığı basın duyurusuyla kentte bazı ilçelerde 3 gün süreyle gösteri ve eylemlerin yasaklandığı bilgisini verdi.Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü il başkanlığına gideceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik Kolları bu akşam için CHP binasında toplanma çağrısında bulunmuştu.Vali Gül'den çağrıİstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı ile CHP'nin İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verildiğini anımsattı.Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul'un, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulunun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını belirten Gül, şöyle devam etti:

