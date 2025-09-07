CHP Genel Başkanı Özel Eymir Gölü'ndeki 'CHP 102. Yıl Koşusu'na katıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/chp-genel-baskani-ozel-eymir-golundeki-chp-102-yil-kosusuna-katildi-1099171537.html
07.09.2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında Eymir Gölü'nde düzenlenen "CHP 102. Yıl Koşusu"na katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında Eymir Gölü'nde düzenlenen "CHP 102. Yıl Koşusu"na katıldı.56 dakikada tamamladı21 Eylül’deki Olağanüstü Kurultay sorusu üzerine maraton performansını öne çıkaran Özel, Kadıköy maratonunu 59 dakikada bitirdiğini hatırlattı. Bu koşuyu 5,55 tempoyla koştuklarını belirten lider, “Öbür koşuyu nasılsa tamamlarız” dedi.10 kilometre koşulduBurada partililer ve maraton koşucularıyla 10 kilometre kateden Özel, bitişin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bilim, kültür, sanat ve siyasetle dolu bir hafta geçirdiklerini söyledi.Özel, partilerinin 150. ve 200. kuruluş yıl dönümlerinde de koşular yapılması temennisinde bulunarak, koşuya katılan herkesi tebrik etti.
