Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/chp-genel-baskani-ozel-eymir-golundeki-chp-102-yil-kosusuna-katildi-1099171537.html
CHP Genel Başkanı Özel Eymir Gölü'ndeki 'CHP 102. Yıl Koşusu'na katıldı
CHP Genel Başkanı Özel Eymir Gölü'ndeki 'CHP 102. Yıl Koşusu'na katıldı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında Eymir Gölü'nde düzenlenen "CHP 102. Yıl Koşusu"na katıldı. 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T14:46+0300
2025-09-07T14:46+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
eymir gölü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099171380_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_3cd1412e6041607cd958efcb74e226da.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında Eymir Gölü'nde düzenlenen "CHP 102. Yıl Koşusu"na katıldı.56 dakikada tamamladı21 Eylül’deki Olağanüstü Kurultay sorusu üzerine maraton performansını öne çıkaran Özel, Kadıköy maratonunu 59 dakikada bitirdiğini hatırlattı. Bu koşuyu 5,55 tempoyla koştuklarını belirten lider, “Öbür koşuyu nasılsa tamamlarız” dedi.10 kilometre koşulduBurada partililer ve maraton koşucularıyla 10 kilometre kateden Özel, bitişin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bilim, kültür, sanat ve siyasetle dolu bir hafta geçirdiklerini söyledi.Özel, partilerinin 150. ve 200. kuruluş yıl dönümlerinde de koşular yapılması temennisinde bulunarak, koşuya katılan herkesi tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/chp-genel-baskani-ozel-ozgur-celik-istanbul-il-baskani-olarak-gorevinin-basindadir--1099073037.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099171380_3:0:1424:1066_1920x0_80_0_0_2fb929d3565e73a7dc7ff6f2e82546dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, chp, eymir gölü
özgür özel, chp, eymir gölü

CHP Genel Başkanı Özel Eymir Gölü'ndeki 'CHP 102. Yıl Koşusu'na katıldı

14:46 07.09.2025
© Fotoğraf : CHPCHP Genel Başkanı Özel, 'CHP 102. Yıl Koşusu'na katıldı
CHP Genel Başkanı Özel, 'CHP 102. Yıl Koşusu'na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
© Fotoğraf : CHP
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında Eymir Gölü'nde düzenlenen "CHP 102. Yıl Koşusu"na katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında Eymir Gölü'nde düzenlenen "CHP 102. Yıl Koşusu"na katıldı.

56 dakikada tamamladı

21 Eylül’deki Olağanüstü Kurultay sorusu üzerine maraton performansını öne çıkaran Özel, Kadıköy maratonunu 59 dakikada bitirdiğini hatırlattı. Bu koşuyu 5,55 tempoyla koştuklarını belirten lider, “Öbür koşuyu nasılsa tamamlarız” dedi.

10 kilometre koşuldu

Burada partililer ve maraton koşucularıyla 10 kilometre kateden Özel, bitişin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bilim, kültür, sanat ve siyasetle dolu bir hafta geçirdiklerini söyledi.
Özel, partilerinin 150. ve 200. kuruluş yıl dönümlerinde de koşular yapılması temennisinde bulunarak, koşuya katılan herkesi tebrik etti.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
TÜRKİYE
CHP Genel Başkanı Özel: 'Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır'
3 Eylül, 16:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала