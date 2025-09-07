https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/chp-genel-baskani-ozel-eymir-golundeki-chp-102-yil-kosusuna-katildi-1099171537.html

CHP Genel Başkanı Özel Eymir Gölü'ndeki 'CHP 102. Yıl Koşusu'na katıldı

CHP Genel Başkanı Özel Eymir Gölü'ndeki 'CHP 102. Yıl Koşusu'na katıldı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında Eymir Gölü'nde düzenlenen "CHP 102. Yıl Koşusu"na katıldı. 07.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-07T14:46+0300

2025-09-07T14:46+0300

2025-09-07T14:46+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

chp

eymir gölü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099171380_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_3cd1412e6041607cd958efcb74e226da.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında Eymir Gölü'nde düzenlenen "CHP 102. Yıl Koşusu"na katıldı.56 dakikada tamamladı21 Eylül’deki Olağanüstü Kurultay sorusu üzerine maraton performansını öne çıkaran Özel, Kadıköy maratonunu 59 dakikada bitirdiğini hatırlattı. Bu koşuyu 5,55 tempoyla koştuklarını belirten lider, “Öbür koşuyu nasılsa tamamlarız” dedi.10 kilometre koşulduBurada partililer ve maraton koşucularıyla 10 kilometre kateden Özel, bitişin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bilim, kültür, sanat ve siyasetle dolu bir hafta geçirdiklerini söyledi.Özel, partilerinin 150. ve 200. kuruluş yıl dönümlerinde de koşular yapılması temennisinde bulunarak, koşuya katılan herkesi tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/chp-genel-baskani-ozel-ozgur-celik-istanbul-il-baskani-olarak-gorevinin-basindadir--1099073037.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, chp, eymir gölü