CHP Genel Başkanı Özel: 'Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır'

CHP Genel Başkanı Özel: 'Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır'

03.09.2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığına ziyarette bulunarak İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanması kararına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Özel, "CHP'nin il başkanı nerede görev yapar? CHP'nin il başkanlığında, il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır." dedi.Hukuken ve siyaseten yok hükmünde Özel, alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün alınan karar, asliye hukuk mahkemesinin, hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye’deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır. Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri ve onların seçtiği delegeler karar verirler. Bu karar, bundan iki yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir." diye konuştu. Bu yetki gaspını tanımıyoruzÖzel, gelecek hafta yapılacak çalışmalara ilişkin ise, "İstanbul'un mahalle delegeleri belirlenmiş, 14 ilçemizin ilçe seçimi kararları ilgili ilçe seçim müdürlüklerince alınmış ve seçimlerin günü bellidir ve gelecek haftadan itibaren ilçe başkanlıklarımız seçimlerini yaparak 2025 yılı kongre sürecinin sürdüreceklerdir. Buna engel olmaya, hiçbir asliye hukuk mahkemesinin yetkisi yoktur. Bu yetki gaspını tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.Milletvekillerinin, parti meclisi üyelerinin, binaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babaevine sahip çıkmaya, seçilmişlere sahip çıkmaya devam edeceğini kaydeden Özel, "Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet'e, onun getirdiği en önemli kazanım olan sandığa sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan bütün demokratları 20.30'da yapacağımız 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için Zeytinburnu'na davet ediyorum. Toplanın arkadaşlar, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz." dedi.Görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik de yaptığı açıklamada kendisine destek ziyaretinde bulunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

