Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Balıkesir'de deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'de deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'de saat 10.52De 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte artçılar uzun süredir aralıksız devam ediyor. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.Balıkesir'de depremSon olarak, bugün saat 10.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü ve detayları paylaştı:
Balıkesir'de deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

11:22 05.09.2025 (güncellendi: 12:34 05.09.2025)
Balıkesir'de saat 10.52De 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte artçılar uzun süredir aralıksız devam ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Balıkesir'de deprem

Son olarak, bugün saat 10.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü ve detayları paylaştı:
