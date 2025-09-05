https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/balikesirde-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1099131558.html
Balıkesir'de deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'de saat 10.52De 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte artçılar uzun süredir aralıksız devam ediyor. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.Balıkesir'de depremSon olarak, bugün saat 10.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü ve detayları paylaştı:
11:22 05.09.2025 (güncellendi: 12:34 05.09.2025)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
Son olarak, bugün saat 10.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü ve detayları paylaştı: