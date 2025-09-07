Balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavrit bolluğu: Mezgitin kilogramı 150, istavritin ise 100 liradan satılıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/balikci-tezgahlarinda-mezgit-ve-istavrit-bollugu-mezgitin-kilogrami-150-istavritin-ise-100-liradan-1099172811.html

Trabzon'da hafta sonu tezgahları süsleyen mezgitin kilogramı 150, istavritin ise 100 liradan satılıyor. 07.09.2025, Sputnik Türkiye

Balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavrit bolluğu yaşanıyor.Hangi balıklar var?Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında istavrit ve mezgitin yanı sıra barbun, levrek, somon, çipura, kefal, çinakop, palamut ve hamsi satışa sunuluyor.Balık fiyatları nasıl?Balıkçı Ahmet Çoğalmış, sezonun ilk haftasının hareketli geçtiğini söyledi.İlerleyen zamanlarda ürün çeşitliliği ve miktarının artacağını dile getiren Çoğalmış, "Genelde tüm balıklar az da olsa çıkıyor. 150 lira mezgit, 100 lira istavrit, 250 lira hamsi, somon 250 liradan 200 liraya düştü. Levrek 450 liradan 400'e düştü. Şu an tek beklentimiz hamsi. Göstergelere göre de bu sene hamsi bol olacak." dedi.Hamsinin fiyatı düşer mi?İbrahim Usta da sezon hareketliliğinden memnun olduklarına işaret ederek, Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsinin 3 gündür tezgahlarda yerini almaya başladığını belirtti.Fiyatların geçen yıl ile aynı olduğunu ifade eden Usta, "İstavrit geçen sene de 100 liraydı, bu sene de 100 lira. Hamsinin fiyatı da yavaş yavaş düşer. Hamsi bolluğu olacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan Asiye Kadı da fiyatların uygun olduğuna dikkati çekerek, balık tüketimine önem verdiklerini kaydetti.

