https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/palamuta-veda-tezgahlar-artik-cinekop-ve-hamsiyle-senlenecek-1091005654.html

Palamuta veda: Tezgahlar artık çinekop ve hamsiyle şenlenecek

Palamuta veda: Tezgahlar artık çinekop ve hamsiyle şenlenecek

Sputnik Türkiye

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahları süsleyen palamut artık vedaya hazırlanıyor. Palamutun yerini ise hamsi ve çinekop alacak. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

balık

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palamut

çinekop

balık sezonu

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Bereketli başlayan balık sezonunda yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Balıkçılar artık palamut sezonunun bittiği belirtirken balık tezgahlarında, hamsi ve çinekop rağbet görüyor. Kocaeli'de tezgahlarda hamsi 300 TL, palamut (tane) 250 TL, çupra (tane) 200, levrek (tane) 200, turna mezgit 600 TL, barbun 500 TL, istavrit 150 TL, sarıkanat 500 TL, Norveç somon (kilogram) 550 TL, çinekop 350 TL, mezgit 350 TL'den satılıyor.Karadeniz'den hamsi bekleniyorHamsi ve çinekobun yoğun ilgi gördüğünü dile getiren balıkçı esnafı Oktay Güngördü, "Hava şartlarından dolayı arkadaşlarımız denize açılamadı. Bu yüzden fiyatlarda biraz artış yaşandı ama düzelecek diye umuyoruz. Fiyatlar geçen senelere göre daha yüksek. Enflasyondan dolayı balık piyasasında da fiyatlar arttı. Palamudun adet fiyatı 250 TL. Bir hafta önceye kadar palamut tercih ediliyordu. Son zamanlarda hamsi ve çinekoba ilgi arttı. Hamsinin 300, çinekobun 350 TL kilogram fiyatı var. Bunda fiyat dalgalanmalarının da etkisi de var" diye konuştu.Bir diğer esnaf ise "Geçen seneye oranla bu sene fiyatlar uygun çünkü palamut bol oldu. Bizde bir balık fazla olduğunda bütün hepsinin dengesini bozar ve fiyatları düşürür. Şu anda istavrit 150 lira, normalde bu zamanda 300 lira olması lazımdı. Hamsi 300 TL'den satılıyor. Dün hamsi satışımız 200 TL'den gerçekleşti. Artık havalar soğudu bundan sonra Karadeniz'den hamsi gelecek bu da hamsinin daha uygun fiyatlardan piyasa da olmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.Bölge esnafından balıkçı Sinan Fuat, balığın en yağlı ve lezzetli zamanında olduğuna değinerek, "Şu an balıkların en lezzetli ve yağlı oldukları zamanda olduğumuz için ızgarada çok güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim. Balığın şu anda en iyi zamanı olduğundan fiyatlar yüksek ama bundan sonra biraz daha düşer" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/tezgahlarda-bolluk-hem-hamsi-hem-palamut-yuzleri-guldurdu-1090523294.html

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balık, hamsi, palamut, çinekop, balık sezonu