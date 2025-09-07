https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/bakanlik-duyurdu-ihtiyac-sahibi-ogrenciler-icin-15-milyar-lira-ilave-kaynak-ayrildi-1099169288.html
Bakanlık duyurdu: İhtiyaç sahibi öğrenciler için 1.5 milyar lira ilave kaynak ayrıldı
Bakanlık duyurdu: İhtiyaç sahibi öğrenciler için 1.5 milyar lira ilave kaynak ayrıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi öğrenciler için SYDV'lere 1,5 milyar lira kaynak aktardığını duyurdu. 07.09.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 1,5 milyar lira ilave kaynak aktardıklarını açıkladı.Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardımların artarak devam edeceğini belirterek yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi. Okul kıyafeti, ayakkabı, kışlık kıyafet gibi ihtiyaçların yanı sıra taşımalı eğitim uygulaması dışında kalan öğrencilere de barınma-taşınma, yemek giderleri gibi yardımlar yapıldığını kaydetti.Bakan Göktaş, lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin de sınavlara hazırlık materyallerinin temin edildiğini, ayrıca ihtiyaç sahibi hanelerin öğrencilerinin gezi ve sportif faaliyetlere katılımının desteklendiğini ifade ederek, yükseköğretim kurumlarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere de çeşitli eğitim yardımları yapıldığını vurguladı.Dört bilet yardımı devam edecekGöktaş, ailelerinden uzakta örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin, ailelerinin yanına gidip-dönmekte kullanacakları yıllık 2 gidiş-2 dönüş toplam dört bilet halindeki Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programından da yararlanabildiklerini hatırlattı.2025 Aile Yılı'nın Ocak-Temmuz döneminde yapılan çalışmalar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonundan 64 milyon lira kaynak ayrıldığını kaydeden Göktaş, 2021 yılından bu yana SYDT Fonundan SYDV'lere 2,5 milyar liradan fazla ilave kaynak verildiğini aktardı.Mahinur Özdemir Göktaş, aynı amaçla 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için yaklaşık 1,5 milyar lira ilave kaynak aktarıldığını, tüm kaynakların ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilere yapılan eğitim yardımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik kullanıldığını dile getirdi.
