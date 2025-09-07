https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/avusturalyada-35-metre-buyuklugunde-kopek-baligi-panigi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1099174485.html

Avusturalya'da 3.5 metre büyüklüğünde köpek balığı paniği: Bir kişi hayatını kaybetti

Avusturalya Sydney'de bir sörfçü köpek balığı saldırısına uğradı. Sörfçü hayatını kaybederken büyük beyaz köpek balığı helikopter ve dronlarla aranıyor. 07.09.2025, Sputnik Türkiye

Avustralya Sydney kentinde 3.5 metre büyüklüğündeki bir köpek balığı, bir sörfçüye saldırdı. Sörfçü hayatını kaybederken bölgedeki iki plaj kapatıldı. Köpek balığının tespit edilmesi için helikopterler ve dronlar bölgede arama yapıyor. 3.5 metre uzunluğunda köpek balığı aranıyor57 yaşındaki Mercury Psillakis, Sydney'deki Long Reef Plajında sörf yaparken köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.Eyalet yetkilileri, Psillakis'in sörf tahtasındaki izlerden, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda bir büyük beyaz köpek balığının saldırmış olabileceğinin anlaşıldığını açıkladı.Dronlar ve helikopter aracılığıyla köpek balığını arama çalışmalarına başlayan yetkililer, güvenlik tedbiri olarak Long Reef ve yakınlardaki Dee Why Plajlarının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verdi.

